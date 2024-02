Apple batte Samsung negli smartphone in Europa

Oltre al sorpasso a livello globale come primo costruttore al mondo lo scorso anno, nel trimestre delle festività 2023 Apple svetta in Europa con gli iPhone che superano le spedizioni di svariati terminali Samsung.

A riferirlo è Canalys, spiegando che Apple ha riacquistato il vantaggio ed è il primo produttore di smartphone in Europa in termini di spedizioni. Per Apple si segnala una crescita dell’1% anno su anno con 12,4 milioni di unità, dato che è bastato per consentire alla multinazionale di Cupertino di occupare il primo posto dopo sette trimestri dietro a Samsung.

La risalita di Apple è dovuta anche a un calo generale delle spedizioni: si segnala un -3% anno su anno, con 37,8 milioni di unità spedite nel quarto trimestre 2024. Samsung ha spedito 10,8 milioni di unità, un calo del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ad aiutare Samsung hanno contribuito le vendite stabili dei modelli serie S e i mid-range della serie A, dispositivi che hanno compensato i risultati in calo nella regione geografica in questione.

Per quanto concerne altri marchi, si segnala un calo del 10% per Xiaomi con 6 milioni di unità, che permette di collocare il brand cinese al terzo posto. Motorola e Honor si collocano al quarto e quinto posto, rispettivamente con 2 milioni e 1,1 milioni di unità. Motorola segna un +73% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e Honor +116%.

“Gli smartphone top di gamma registrano una quota record del mercato europeo nel Q4 2023”, riferisce l’analista Runar Bjorhovde. “Circa il 40% delle spedizioni smartphone, sono stati venduti a 800$ o più”, e le vendite alimentate dalla forte domanda di iPhone 15 Pro.

Secondo Canalys anche in Europa Apple mira a una ulteriore spinta con il prossimo ciclo di aggiornamenti e riferisce di “nuove vie d’accesso al mercato” e di potenziali collaborazioni con banche, come ad esempio il programma co-pilota con Santander in Spagna.

Per il 2024 in generale è previsto un ritorno alla crescita a una sola cifra, spinto dal prima citato ciclo di aggiornamento. A lungo termine, per Apple e altri produttori si prevede maggiore attenzione alle tecnologie AI su dispositivo, maggiori opzioni di personalizzazione e integrazione degli ecosistemi.

