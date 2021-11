Apple brevetta il bracciale che rileva tutto

Dall’ufficio brevetti statunitense emerge l’ennesimo nuovo brevetto di Apple e dai disegni allegati si vede che si tratta di un bracciale, o meglio un dispositivo indossabile di forma circolare e con “circuiteria integrata”. Non è una versione rivista di Apple Watch, né di AirPods e non ricorda altri dispositivi indossabili già presenti sul mercato.

Il brevetto è stato scovato dal sito AppleWorld.today e potrebbe essere un dispositivo per il tracciamento di funzionalità legate alla salute o qualcosa che ha a che fare con gli Apple Glass, occhiali per Realtà Aumentata – Realtà Virtuale per i quali da tempo circolano voci.

Nel brevetto, Apple fa riferimento a un dispositivo elettronico composto da un anello, una fascetta, in altre parole un accessorio a forma di cordoncino che una persona può portare al polso, ma anche legare o appendere da qualche parte, applicare ad oggetti o agganciare ad esempio al collare di cani e gatti.

Sfruttando questo accessorio è possibile ottenere dati relativi alla localizzazione, all’attività svolta, ottenere informazioni identificative, recuperare informazioni mediche, biomediche e altro ancora. In questo articolo riportiamo una immagine dal brevetto Apple. Chi indossa l’accessorio può sfruttare input di tipo touch, input che tengono conto del movimento e anche comandi vocali.

Nei documenti depositati presso il Patent Office Apple parla di un cavo in tessuto con le estremità collegate che passano da un mini alloggiamento; in quest’ultimo sono presenti circuiti, sensori vari e altri elementi per la comunicazione e l’alimentazione wireless. Il bracciale brevettato da Apple può essere conservato in una custodia e ricaricato anche quando si trova dentro quest’ultima, con i colori della custodia che cambiano secondo lo stato della ricarica.

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.