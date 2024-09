Il CEO di OpenAI preannuncia una super-AI in meno di tre anni

Pubblicità

In un raro post sul suo blog, il CEO di OpenAI, Sam Altman, espone la sua visione del futuro alimentato dall’AI alla quale fa riferimento come “The Intelligence Age” (l’Età dell’Intelligenza). Tra le affermazioni più clamorose, Altman riferisce di una super intelligenza alla quale si potrà arrivare “entro un migliaio di giorni”.

Nello specifico, Altman asserisce che i lavori sul deep learning possono essere generalizzati per tutta una serie di settori e problemi complicati, tenendo conto di dati suli’addestramento per permettere alle persone di risolvere “problemi complessi”, incluse “cosette” quali soluzioni alla crisi climatica, come creare una colonia spaziale e tutto ciò che c’è ancora da scoprire sulla fisica.

“È proprio così”, riferisce Altman. “L’umanità ha scoperto un algoritmo che può davvero imparare da qualunque distribuzione dei dati (o regole “sottostanti” che consentono di generare qualsiasi distribuzione dei dati). Con una precisione scioccante, più di dati e potenza di calcolo si dispone, più le persone potranno risolvere problemi difficili. Non importa quanto tempo passo su questa cosa: non riuscirò mai a interiorizzare quanto sia importante”.

Queste affermazioni sono ritenute provocatoria da vari esperti del mondo IT e il sito VentureBeat riferisce di osservatori del settore che già dibattono su quanto dichiarato. Altman ha in precedenza riferito che questa “super intelligenza” sarà a suo modo di vedere superiore a quella umana, qualcosa che potrà essere ottenuta “in poche migliaia di giorni”. Considerano che mille giorni corrispondono a 2,7 anni, secondo Altman dovremmo vedere una super-AI ancora prima dei cinque anni stimati da altri esperti.

Con chatbot come ChatGPT, secondo OpenAI siamo al livello 1 e stiamo arrivando al livello 2, quest’ultimo definito come un sistema in grado di rivolvere problemi di base, come farebbe una persona con un dottorato di ricerca. Il livello 3 fa riferimento ad agenti AI in grado di svolgere azioni per conto dell’utente

A metà settembre OpenAI ha mostrato OpenAI o1 (fino ad oggi noto sotto il nome in codice di Strawberry), nuovo modello di intelligenza artificiale in grado di fermarsi a “pensare” prima di rispondere a una domanda.

