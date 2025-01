Apple brevetta un sensore di temperatura per iPhone

Pubblicità

Apple ha da tempo registrato alcuni brevetti per sfruttare sensori per la lettura della temperatura da applicare alla fotocamera, accessorio che potrebbe essere usato non solo in iPhone, ma anche in altri dispositivi del marchio, inclusi Apple Watch, persino AirPods e altri prodotti ancora.

Dal Patent and Trademark Office statumitense emerge un nuovo brevetto di Cupertino che prevede un approccio diverso come sistema di misurazione della temperatura: una sorta di accessorio che può essere abbinato allo smartphone, in grado di inviare dati all’iPhone, con quest’ultimo che elabora le immagini lette e misura la temperatura di un oggetto.

Nel brevetto, scovato dal sito PatentlyApple la Mela fa riferimento a differenti sistemi e metodi per determinare la temperatura grazie a materiale che reagisce ai cambiamenti di temperatura (Temperature Reactive Material, TRM) cambiando a sua volta colore.

Brevetti simili erano emersi anche in passato, quelli che anche in precedenza sembravano elementi da sovrapporre al campo visivo della fotocamera, permettendo di rilevare la temperatura dell’oggetto inquadrato.

Non è chiaro quale sia l’obiettivo di Apple ma un accessorio del genere potrebbe essere utile anche come termo scanner portatile. Nel brevetto si cita come inventore principale Joe Schmit, responsabile Health Technology della Casa di Cupertino.

A gennaio dello scorso anno era stato individuato un brevetto di misuratore di temperatura a ultrasuoni grazie al quale Apple Watch potrebbe essere in grado di ottenere temperatura ambientale o la temperatura di altri comparti ambientali (es. acqua o altri fluidi o di materiali diversi da dispositivi elettronici, ad esempio il vetro).

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta ogni anno centinaia di brevetti, ma non sempre ciò che viene registrato presso il Patent & Trademark Office statunitese si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, è possibile fare riferimento alla sezione dedicata di macitynet.