ll papà di iPod voleva far comprare Sonos ad Apple ma Steve Jobs…

Nel 2003 iPod stava diventando il fenomeno dei lettori MP3 e della musica portatile invece Sonos era nata da appena un anno e preparava i suoi primi prodotti: solo adesso a distanza di oltre 20 anni si scopre che i destini di Apple e Sonos avrebbero potuto incrociarsi, fondersi o quanto meno collidere.

La scoperta è frutto di una serie di incastri fortunati. Da The Information infatti è emerso che tempo addietro un dirigente senior di Apple aveva cercato di convincere Steve Jobs ad acquistare Sonos, ma il cofondatore di Apple non solo non era d’accordo, ma stava pensando addirittura di denunciare quello che allora era una promettente startup.

I brandelli mancanti della storia arrivano invece grazie a John Gruber, storico osservatore di Cupertino. Tempistiche e organigramma Apple del tempo portavano a solamente due potenziali candidati tra i manager senior che avrebbero potuto consigliare l’acquisizione di Sonos: Scott Forstall oppure Tony Fadell, il papà di iPod.

Così Gruber ha richiesto chiarimenti a Fadell che non solo ha confermato di aver proposto l’acquisizione di Sonos a Steve Jobs, ma ha aggiunto alcuni dettagli inediti sulla vicenda.

Allora Sonos stava completando il suo primo sistema di diffusione audio wireless per la casa, incluso un telecomando multimediale dotato di una ghiera rotante molto simile a quella rivoluzionaria di iPod. Per Steve Jobs la somiglianza era tale da voler denunciare Sonos, invece Tony Fadell proponeva l’acquisizione dopo ver conosciuto meglio tecnologia e fondatori di Sonos.

Il papà di iPod dichiara di aver tentato più volte il suggerimento dell’acquisizione con Steve Jobs ma senza riuscire a smuovere il cofondatore di Apple.

In effetti Fadell aveva visto lungo, perché la trasmissione wireless di audio in alta qualità per riprodurlo ovunque in casa era una funzione allora innovativa, desiderabile sia per gli utenti che per lo stesso Fadell

Al contrario Jobs era infuriato con Sonos per la ghiera rotante troppo simile a iPod, in aggiunta il confortatore di Apple riteneva che dispositivi e tecnologia Sonos non fossero interessanti per gli utenti finali.

Negli anni Sonos è cresciuta in modo esponenziale, ma in questi giorni alcuni dirigenti top sono stati licenziati a causa di problemi e malfunzionamenti con l'app.