Apple Watch, in un brevetto sensore di temperatura a ultrasuoni

I sensori di temperatura che Apple ha integrato negli Apple Watch Series 8 e nei modelli successivi permette di rilevare la temperatura del polso notturna (durante il sonno) e per le donne consente di stimare a posteriori il giorno probabile dell’ovulazione e migliorare le previsioni del ciclo.

Nel Patent Office statunitense è stato individuato un brevetto di misuratore di temperatura a ultrasuoni grazie al quale è possibile ottenere temperatura ambientale o la temperatura di altri comparti ambientali (es. acqua o altri fluidi o di materiali diversi da dispositivi elettronici, ad esempio il vetro).

A riferirlo è il sito PatentlyApple che evidenzia i dettagli del brevetto della Casa di Cupertino, con tanto dei diagrammi depositati presso il Patent Office statunitense.

Il sensore in questione invia brevi impulsi ultrasonori che vengono riflessi dalla superficie di destinazione e nuovamente captati dal sensore stesso; dalla misurazione del tempo tra l’emissione dell’impulso e la ricezione dell’eco si ricava la distanza dalla superficie e la misura del livello; un sensore di temperatura digitale interno corregge la misura in funzione della temperatura dell’aria.

Nel brevetto di Apple si fa riferimento sia a Apple Watch sia ad iPhone. Apple Watch UIltra consente in immersione di mostrare non solo l’ora, la profondità a cui si trovi l’utente ma anche la temperatura dell’acqua; un sensore ancora potrebbe essere sfruttato per offrire funzionalità ancora più avanzate.

In un diverso brevetto scovato sempre presso il Patent Office USA si fa riferimento a alla possibilità di permettere all’utente di selezionare “una serie predeterminata di colori”, adattando questi ultimi al colore di oggetti esterni, ad esempio un cinturino o un capo di abbigliamento (es. maglietta o altri capi).

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.