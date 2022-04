Apple Car avrà un sistema operativo che gestirà tutto

Apple sta lavorando a un sistema operativo a misura della sua automobile Apple Car: come Tesla quindi, che ne ha progettato uno per gestire sia i controlli di guida che l’intrattenimento, si prevede che anche il nuovo sistema operativo per Apple Car sarà in grado di gestire tutti gli aspetti e le funzioni del veicolo.

La stragrande maggioranza dei brevetti e dei documenti normativi che riguardano la fantomatica Apple Car si concentra sui problemi hardware, ma è improbabile che il veicolo arriverà con una versione ampliata di CarPlay: e la fonte infatti, sulla base di alcune informazioni che sarebbero trapelate dalle catene di approvvigionamento, sostiene che Apple starebbe sviluppando un sistema operativo che sarà poi «integrato centralmente» come quello di Tesla per le sue auto.

In sostanza quindi un solo sistema operativo controllerà tutti gli aspetti dell’auto, dalla navigazione al controllo di corsia, passando per l’aria condizionata e l’integrazione di Apple Music e tutte le altre funzioni che già sono gestite da CarPlay, che a quel punto diverrebbe soltanto un software accessorio.

L’unica differenza è che Tesla non ha realizzato un suo sistema operativo ma ha semplicemente personalizzato una versione di Linux Ubuntu, mentre Apple, con la sua decennale esperienza nel settore, sarebbe completamente in grado di crearne uno. Secondo le indiscrezioni ci sarebbe in mezzo anche una società coreana che «aiuterà a sviluppare il sensore di guida autonoma» e che farà parte della Domain Control Unit (DCU), ovvero quell’unità dedicata che gestisce le parti più impegnative dell’automazione automobilistica, come ad esempio l’elaborazione dei dati raccolti dai sensori, come quelli delle telecamere e dello scanner LiDAR.

Questo nuovo rapporto che parla dello sviluppo di una sorta di “carOS” e della DCU arriva in un momento delicato, in cui diverse voci che circolano nel settore parlano di un blocco del progetto Apple Car. Si dice infatti che il team che ci lavorava si sia sciolto, tanto che la data di lancio del 2025 non sembra più essere una scadenza raggiungibile. Va comunque ricordato che DigiTimes non ha la fama di indovinare sempre le previsioni, quindi è ancora presto per dare una solida conferma a quanto appena riportato.

Apple sembra stia sviluppando un chip per Apple Car in collaborazione con una società sudcoreana. In Apple Park sembra sia già iniziata la riorganizzazione del team dedicato allo sviluppo del veicolo. Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.