Walletmor propone un impianto NFC nel corpo

Walletmor ha una soluzione complessa al semplice problema dei pagamenti tramite NFC: impiantare nella mano un microchip delle dimensioni di un chicco di riso per fare acquisti senza portafoglio. Per chi si sta chiedendo quale sia il motivo di usare un impianto del genere quando la stessa cosa si può fare con uno smartphone o una carta di credito, la risposta è nella parola convenienza: alcuni sostengono infatti che se i terminali hanno il ricevitore NFC nella posizione giusta, il pagamento potrebbe essere semplicissimo perché bastarebbe prendere il dispositivo in mano.

L’azienda, il cui nome è la contrazione di The Wallet Of Tomorrow e lavora appunto sullo sviluppo di sistemi di pagamento di prossima generazione, spiega che lo stesso impianto NFC potrebbe anche permettere di sbloccare il telefono, il computer, l’auto e altri dispositivi. L’industria chiama tutto questo “sicurezza di prossimità” e potrebbe far parte di uno dei livelli di un sistema molto più complesso.

All’interno di un componente così piccolo potrebbero infatti essere incluse molte altre informazioni, come ad esempio l’identità o i dati medici di una persona: quello dei pagamenti è perciò soltanto uno degli usi possibili, e consentirebbe di semplificare l’accesso a determinati servizi nel prossimo futuro. E in questo contesto, la pandemia ha acceso i riflettori su quel che potrebbe consentire una tecnologia del genere.

Ad esempio il Green Pass a cui i governi ci stanno abituando proprio in questi giorni ora può essere più facilmente visto come una finestra di Overton verso un mondo in cui mostrare determinate informazioni in specifici contesti diventerebbe la normalità, e averle sotto la pelle anziché dentro un dispositivo che può essere perduto in qualsiasi momento, secondo questa ideologia, rappresenterebbe soltanto il prossimo naturale passo necessario verso un cambiamento di questa portata.

Niente paura comunque, perché Walletmor assicura che bastano appena quindici minuti per installare l’impianto in anestesia locale e in circa quattro settimane si è guariti del tutto, pronti per vedersi concedere o negare questo o quell’altro servizio in base ai dati contenuti nel chip NFC che possono essere facilmente incrociati con quelli del terminale che si sta utilizzando in quel determinato momento.