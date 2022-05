Starlink RV è il collegamento internet per camper

Starlink ha lanciato il nuovo prodotto siglato RV pensato specificamente per i camperisti e per coloro che si spostano di frequente da una zona all’altra. Se richiedere una normale parabola e il servizio Starlink vi metterà in attesa fino al 2023, il nuovo prodotto è invece immediatamente disponibile all’acquisto, con un prezzo da pagare al momento dell’ordine di 719 euro.

Il rovescio della medaglia è che le risorse di rete sono sempre de-priorizzate per questo servizio, che comunque costa qualcosa in più rispetto a una normale connessione Starlink.

In altre parole, l’opzione RV costa tanto quanto una normale connessione Starlink con la funzione di portabilità introdotta a marzo che consente ai clienti di utilizzare il servizio mentre sono lontani da casa. Una connessione regolare richiede prima di disporre già di un servizio a domicilio. Un’altra differenza è che il prodotto per camper offre ai clienti la possibilità di mettere in pausa e riavviare il servizio, in modo che possano avere il controllo esatto dell’inizio e fine fatturazione.

Poiché la rete è de-priorizzata per il servizio Starlink per camper, come ricorda anche Engadget, la connessione degli utenti potrebbe essere lenta e intermittente nelle aree congestionate e durante le ore di punta. “Le velocità dichiarate e l’uso ininterrotto del servizio non sono garantiti”, ha scritto la società nella sua pagina di aiuto, assicurandosi chiaramente che i clienti interessati capiscano che venga data priorità agli utenti a casa.

Una cosa importante da notare per coloro che acquistano l’opzione RV è che al momento non possono usare Starlink mentre sono in movimento. Il capo di SpaceX Elon Musk ha anche aggiunto su Twitter che la parabola è troppo grande per le auto, anche se ciò non ha impedito ad almeno un utente di posizionarlo sul cofano del proprio veicolo, come riportato dalla CNBC.

