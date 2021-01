Apple mette la Privacy nell’app Suggerimenti per iPhone e iPad

Questa settimana Apple ha ampliato l’app Suggerimenti di serie su iPhone e iPad, disponibile anche su App Store, includendo una nuova sezione che offre informazioni su hardware, software e privacy dell’account. Nel momento in cui scriviamo la nuova sezione sembra disponibile solo nell’app di Apple in versione inglese, ma con ogni probabilità i contenuti saranno presto localizzati e tradotti anche per la versione in Italiano.

La nuova raccolta sulla privacy è composta da nove suggerimenti che coprono la funzione di accesso rapido con Apple, le password di Safari, la sicurezza della password a livello di sistema, gli indicatori di utilizzo della fotocamera e del microfono, le anteprime dei messaggi, la posizione, le foto, la navigazione privata in Safari e la funzione di rapporto sulla privacy di Safari.

A partire da Safari, Apple osserva che il browser Web può creare e ricordare password per siti web specifici. Gli utenti possono scegliere di fare affidamento alla generazione di password complesse e sicure di iPhone, oppure digitarne una per un successivo richiamo automatico.

Sullo stesso argomento, Apple include uno strumento sui consigli di sicurezza in Impostazioni, che avvisa gli utenti di password deboli o compromesse. La funzione è applicabile alle password archiviate nel portachiavi iCloud. È disponibile anche un rapporto sulla privacy per esaminare quali tracker Safari blocca attivamente.

Ancora, ricorda l’app Suggerimenti di Apple, la navigazione privata in Safari può essere abilitata toccando la scheda Navigazione privata, che consente agli utenti di navigare sul web senza lasciare tracce sul proprio dispositivo. Quando una scheda di navigazione privata viene chiusa, il browser elimina la sua cronologia di navigazione e ricerca.

Si passa poi alle aggiunte più recenti a iOS, quale il pulsante Accedi con Apple, introdotto lo scorso anno come opzione di accesso sicura e protetta per i siti Internet, oltre che per le app che supportano il sistema di autenticazione rapido con un solo clic di Cueprtino. Gli utenti possono utilizzare un ID Apple per creare account senza inserire manualmente una password, essendo in grado di mascherare il proprio indirizzo e-mail a servizi di terze parti.

Ancora, i suggerimenti per la privacy a livello di hardware includono una spiegazione sui punti indicatori verdi o arancioni che appaiono nella parte superiore dello schermo di un dispositivo iOS quando si accede alla videocamera o al microfono. Apple ricorda agli utenti che possono vedere quale app sta utilizzando il feed audio o visivo scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra del display.

Le ultime versioni di iOS offrono, inoltre, agli utenti un maggiore controllo sulle preferenze di posizione. Ad esempio, alle app può essere negato l’accesso alla posizione precisa di un telefono disattivando la relativa opzione nei servizi di localizzazione. Infine, Apple ricorda agli utenti che possono nascondere le anteprime dei messaggi che appaiono sulla schermata di blocco tramite una opzione nelle impostazioni di notifica. Allo stesso modo, fotografie e immagini possono essere selezionate e nascoste dalla visualizzazione pubblica nell’app Foto.

Ricordiamo che Apple ha introdotto l’app Suggerimenti in iOS 8, e ha aggiornato continuamente i contenuti per evidenziare nuove funzionalità introdotte in ogni successiva versione del sistema operativo. Questa appa di Apple è di serie su iPhone e iPad, oltre che presente da questa pagina di App Store. Se oltre ai consigli di Apple volete scoprire qualche trucco per utilizzare al meglio iOS 14, il link da seguire è questo.

Per sapere tutto ma proprio tutto quel che c’è da sapere su iOS 14, leggete questo nostro articolo dedicato. Per tutti i tutorial su iOS 14 e iPadOS 14 sfogliate invece quelli raccolti in questa sezione del nostro sito web.