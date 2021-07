Apple continua i lavori sugli iMac Apple Silicon più grandi

Nelle scorse ore sono emerse diverse anticipazioni sui prossimi MacBook Pro, sugli iPhone 13 e anche su iPad mini di sesta generazione: in quest’ultima nota Mark Gurman assicura gli appassionati Apple informando che la multinazionale di Cupertino sta ancora lavorando ai prossimi iMac Apple Silicon più grandi.

Si tratta dei nuovi computer tutto in uno di Apple che andranno a sostituire gli attuali modelli di iMac 27” tutti ancora a listino con processori Intel. Apple ha rinnovato la propria gamma ma solo in parte, introducendo i primi iMac M1 da 24 pollici in aprile: qui il nostro unboxing e altri dettagli sul computer sottilissimo di Cupertino e qui invece le prime impressioni d’uso.

Anche se è praticamente ovvio che Apple stia lavorando ai nuovi iMac Apple Silicon più grandi, l’aggiornamento di Mark Gurman non costituisce una buona notizia per gli utenti che stanno aspettando queste macchine, perché potrebbero anche non arrivare entro quest’anno.

Anche se finora nessuno ha ancora indicato una possibile data di lancio, molti ritenevano che il loro arrivo sarebbe avvenuto dopo l’introduzione dei MacBook Pro 2021 con nuovo processore Apple Silicon M1X. Ora però il giornalista statunitense dichiara che i prossimi iMac più grandi con Apple Silicon potrebbero usare il processore Apple M1X oppure addirittura il modello successivo M2X. Ricordiamo che le prime macchine previste con Apple Silicon M2 sono i MacBook Air 2022.

Questo lascia intendere che il lancio dei prossimi iMac potrebbe avvenire solo il prossimo anno. Per il momento le informazioni su queste macchine rimangono scarse: come Apple ha ingrandito lo schermo passando dai precedenti iMac 21,5” agli attuali da 24”, lo stesso con molta probabilità potrebbe avvenire con i modelli destinati a sostituire gli iMac 27”.

