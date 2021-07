Presa Smart a prova di pioggia LEDVANCE SMART+ con Wi-Fi, Zigbee o Bluetooth

Se siete alla ricerca di un sistema di comando a distanza per un sistema ad alto assorbimento di corrente destinato ad essere usato all’aperto potrebbe non bastarvi la semplice resistenza alla pioggia o all’uso al coperto ma un e vero e proprio sistema a tenuta con O-ring in grado di affrontare qualsiasi tipo di intemperia.

Ledvance ha da tempo a catalogo diverse versioni di una presa comandata da esterno che può essere gestita direttamente da Homekit (il modello con Bluetooth) oppure da altri sistemi domotici sia direttamente con iPhone e Android (il modello Wi-Fi) che attraverso un Hub come i più recenti modelli di Amazon Echo che dispongono di interfaccia Bluetooth.

A parte la connessione radio le caratteristiche fisiche ed eletttriche dei 3 modelli sono:

– La presa Controllabile tramite l’app LEDVANCE SMART+ (con Android 4.4 o iOS 9.0 minimo)

– Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa (modello Wi-Fi) e, se presente gateway adatto (modello Zigbee); Siri/Homekit (Modello Bluetooth)

– Controllabile tramite LEDVANCE SMART+ telecomando (modello WiFi)

– Cavo di potenza con 1,5 m per installazioni flessibili

– Elevato potere di interruzione: fino a 3680 W/16 A

La presa del vostro dispostivo sarà “fagocitata” dal contenitore stagno e il cavo in uscita sarà sigillato da un sicuro sistema di o-ring per evitare l’ingresso di acqua e umidità.

Ovviamente il modello Wi-Fi ha in teoria la maggiore portata rispetto al punto di accesso della connettività sempre che questo sia ben “visibile” all’esterno. Con il modello Zigbee abbiamo portate intermedie mentre il modello Bluetooth è più comodo per un accesso diretto dal vostro cellulare.

Nella tabella qui sotto trovate tutte le modalità di controllo rispetto alle varie versioni

La confezione a tenuta può essere collocata direttamente nel terreno del giardino tramite un robusto picchetto o agganciata ad una parete con una lamella ed un sistema ad incastro.

Qui sotto trovate prezzi e offerte dei tre modelli disponibili attualmente.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...