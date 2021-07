Apple e Gallaudet University lavorano a Mappe per non udenti

Apple è stata tra i primi colossi dell’elettronica di consumo a implementare strumenti e funzioni per l’accessibilità per utenti diversamente abili: grazie alla nuova collaborazione tra Apple e Gallaudet University verranno create Guida di Apple Mappe che presentano punti di interesse e attività a misura di non udenti.

In passato Apple ha già collaborato con questo istituto per offrire un nuovo programma di accessibilità e istruzione, inclusa la dotazione di un iPad Pro per docenti e studenti e il supporto per le borse di studio. Il college Gallaudet University nell’area di Washington DC è considerata la scuola più prestigiosa per studenti non udenti e con problemi di udito negli Stati Uniti.

Ancora, Apple e Gallaudet University hanno collaborato per evidenziare le attività a misura di non udenti all’interno di Apple Mappe. La piattaforma cartografica di Cupertino mostra numerose attività di diverso tipo: per aggiungere ed evidenziare quelle a misura di non udenti e di persone con problemi di udito vengono valutati alcuni criteri tra cui:

La clientela/pubblico della sede è orientata verso la comunità dei non udenti con consapevolezza etica della nostra lingua, cultura e risorse della comunità?

Il sito è di proprietà e gestito da persone non udenti e con problemi di udito o il sito impiega persone non udenti e con problemi di udito?

Il luogo ha abbracciato e trovato il significato, il valore e l’importanza della lingua dei segni americana (e di altre lingue dei segni/tattili), delle persone sorde e della cultura sorda?

Il sito mostra considerazione e inclusione delle persone non udenti e con problemi di udito sul posto di lavoro, nel pubblico e nella comunità?

L’obiettivo della collaborazione è illustrato da Bryce H. Chapman, direttore marketing di Gallaudet University «Abbiamo sviluppato un sistema di navigazione che consentirà ai nostri studenti, ex studenti e visitatori di identificare i luoghi» che rispondono ai criteri di selezione, come segnala Forbes. E ancora «Ora siamo in grado di condividere le nostre guide con i potenziali studenti e i loro genitori e famiglie in modo che possano sperimentare rapidamente com’è vivere e interagire qui a Gallaudet e nei suoi quartieri circostanti». Al momento la guida di Apple Mappe creata è specifica per l’università, ma sono già iniziati i lavori su altre guide per sensibilizzare la comunità alle attività di proprietà di non udenti.

