iPhone 13, solo i modelli Pro avranno il sensore LiDAR

Da anni Apple sta investendo moltissimo nella realtà aumentata e da mesi circolano anticipazioni sul piano della multinazionale di dotare tutti i prossimi iPhone 13 di sensore LiDAR: nel momento in cui scriviamo non vengono fornite spiegazioni sul cambio di rotta, ma si indica che anche per la generazione di quest’anno solo gli iPhone 13 Pro saranno dotati di LiDAR.

Grazie a questo sensore che sfrutta la tecnologia a tempo di volo viene misurata la distanza a la profondità di oggetti e superfici, calcolando il tempo intercorso tra l’invio del segnale dal sensore e il suo ritorno dopo aver colpito un oggetto o una parete. Apple ha implementato il sensore LiDAR per la prima volta in iPad Pro 2020 per poi estenderlo anche agli iPhone 12 Pro e 12 Pro Max del 2020.

Anche se la funzione principale è legata alla realtà aumentata, il sensore LiDAR rende possibili le fotografie Ritratto in Modalità notte e anche altri effetti e miglioramenti nelle foto, tutte funzioni che sembrano destinate ancora a rimanere una esclusiva dei prossimi iPhone 13 Pro. L’anticipazione di LiDAR come esclusiva degli iPhone 13 Pro arriva dal leaker DylanDKT, lo stesso che nelle scorse ore ha previsto una migliore videocamera nei MacBook Pro 2021 attesi entro la fine di quest’anno.

LiDAR will only be coming to the pro iPhone models. Earlier this year it seemed Apple wanted to release all iPhone 13/12S models with LiDAR but due to one reason or another, it won’t be happening this year.

— Dylan (@dylandkt) July 11, 2021