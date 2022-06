Apple Design Awards, tutte le app e i vincitori di WWDC 2022

Nei giorni precedenti il keynote di presentazione WWDC 2022 Apple ha annunciato i 36 sviluppatori finalisti selezionati per gli Apple Design Awards, premio assegnato ai programmatori di app che si sono distinte in sei categorie diverse: dopo il keynote di presentazione (qui tutte le novità riepilogate in un solo articolo) la multinazionale di Cupertino ha organizzato anche la tradizionale cerimonia di premiazione, annunciando le app e gli sviluppatori vincitori dell’ambito premio in grado di conferire fama e visibilità globali.

Come dichiara la società «Durante la WWDC22, Apple ha premiato dodici sviluppatori da tutto il mondo per il loro talento in materia di innovazione, grafica, interazione, divertimento, inclusione e impatto sociale».

Vincitori Apple Design Awards – WWDC 2022

Qui di seguito riportiamo le app e i giochi vincitori degli Apple Design Awards in ciascuna delle sei categorie di WWDC 2022:

Inclusione

Procreate, app vincitrice

Wylde Flowers, gioco vincitore

Divertimento

(Not Boring) Habits, app vincitrice

Overboard!, gioco vincitore

Interazione

Slopes, app vincitrice

A Musical Story, gioco vincitore

Impatto Sociale

Rebel Girls, app vincitrice

Gibbon: Beyond the Trees

Grafica

Halide Mark II, app vincitrice

LEGO Star Wars: Castaways, gioco vincitore

Innovazione

Odio, app vincitrice

Marvel Future Revolution, gioco vincitore

Oltre al premio fisico, costituito dal cubo in metallo con logo Apple e incisione laser, i programmatori vincitori ricevono hardware Apple come contributo per continuare a sviluppare per i dispositivi e per l’ecosistema di Cupertino. Ricordiamo che nel contesto di WWDC 2022 sono stati premiati anche i giovani sviluppatori vincitori del concorso Swift Student Challege.

Durante il keynote Apple WWDC 2022 sono state presentate tutte le nuove versioni dei sistemi operativi della società e, come previsto, ognuno porta numerose nuove funzioni e strumenti per lavoro e produttività, comunicazione, multitasking, privacy e sicurezza e altro ancora. Tutte le novità presentate da Apple nella presentazione WWDC 2022 sono riepilogate in questo articolo di macitynet.