iOS 16 beta nasconde un nuovo HomePod mai visto

L'arrivo di un nuovo modello di HomePod è già stato indicato sia da Mark Gurman di Bloomberg che da Ming-Chi Kuo: la prima conferma in questo senso arriva dagli indizi scovati all'interno del codice della prima versione beta riservata agli sviluppatori di iOS 16, rilasciata come sempre dalla società poco dopo l'annuncio di WWDC 2022.

Come sempre avviene con il rilascio delle beta da parte di Cupertino, gli sviluppatori iniziano a scandagliare il codice alla caccia di novità non ancora annunciate dalla multinazionale.

Questa volta gli sviluppatori sguinzagliati da 9to5Mac hanno individuato nel codice di iOS 16 il riferimento AudioAccessory6, misterioso ma non troppo, visto che AudioAccessory5 è il riferimento già impiegato per HomePod mini (qui la nostra prova), mentre AudioAccessory1 è il primo HomePod mai commercializzato ufficialmente in Italia.

Purtroppo, come spesso succede con i riferimenti nelle beta, non emergono ulteriori dettagli, indizi né tantomeno le specifiche di questo nuovo HomePod. Così permane il mistero, anche perché le prime anticipazioni non concordano appieno.

Secondo Ming-Chi Kuo il prossimo modello di HomePod che dovrebbe arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio 2023, potrebbe non portare cambiamenti di design ed estetici. Il suggerimento qui è che Apple potrebbe intervenire solo con miglioramenti per un successore di HomePod mini.

Invece secondo Mark Gurman, Apple sta anche lavorando su un modello completamente nuovo, una fusione di HomePod con AppleTV dotato di schermo e fotocamera per videochiamate e contenuti in streaming Apple TV+. A complicare le previsioni, altri indicano il possibile arrivo di un HomePod più grande del mini ma più piccolo del modello originale dismesso. Macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità al riguardo.

