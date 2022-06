MacBook Air M2 e MacBook Pro M2 su Amazon ordinabili e già in sconto

Ad un solo giorno di distanza dalla presentazione, su Amazon sbarcano già i nuovi MacBook Pro e MacBook Air con processore M2. L’inserimento nel catalogo del grande rivenditore on line è ancora un po’… posticcio, ma è sicuramente significativo e degno di attenzione.

I modelli messi on line sono numerosi. Ecco qui i MacBook Air che abbiamo trovato fino a questo momento

Qui di seguito i MacBook Pro M2, che sono molto diversi da quelli edizione 2020

Sono due gli aspetti da considerare.

Da una parte Amazon indica come data di rilascio il primo settembre. Non si tratta di quella che Apple ha pubblicizzato ieri quando ha detto che le nuove macchine dovrebbero arrivare il mese prossimo. Al momento non è chiaro perché Amazon abbia come data il primo settembre; l’ipotesi più probabile è che si tratti di un sorta di segnaposto in attesa di avere notizie su quando i Mac saranno realmente a magazzino.

Secondariamente e forse ancora più importante è il fatto che sia i MacBook Air M2 che i MacBook Pro M2 sono in sconto rispetto al prezzo ufficiale Apple. Il prezzo del MacBook Air 256 su Amazon, come vedete sopra, è di 1401 euro (invece che 1529€ -8%), la versione da 512 GB è di 1720 (invece che 1879 -9%). Il MacBook Pro M2 su Amazon costa 1494 (invece che 1629 -9%), la versione da 512 GB 1704 (invece che 1859 -9%).

Per questa ragione anche se la data di consegna resta in dubbio, se vi interessano queste macchine conviene compare. Amazon ha una politica molto stringente sui prezzi; una volta ordinato al costo pubblicizzato, sarà quello anche se dovesse aumentare. Se dovesse diminuire, pagherete il prezzo minimo. Infine su Amazon è sempre possibile disdire l’acquisto fino all’ultimo minuto o eventualmente restituire un prodotto quando non si è pienamente soddisfatti di esso.

Un ultimo consiglio: se vi interessa comprare, fatelo subito. Mentre scrivevamo questo pezzo, abbiamo visto sparire alcuni modelli esauriti letteralmente sotto i nostri occhi.