Apple e Major League Soccer, dal 1° febbraio 2023 MLS Season Pass

Apple e la Major League Soccer hanno annunciato che il 1° febbraio 2023 verrà lanciato MLS Season Pass, un servizio su abbonamentoi che permetterà a tifosi e tifose in oltre 100 Paesi e territori di seguire tutte le partite in diretta della stagione regolare di Major League, gli interi playoff e la Leagues Cup, il tutto senza oscuramenti.

Con MLS Season Pass, la Major League Soccer sarà accessibile inin modo più semplice: tutte le partite saranno disponibili su miliardi di dispositivi attraverso l’app Apple TV su dispositivi Apple, smart TV, dispositivi per lo streaming, decoder e console di gioco, e sul web all’indirizzo tv.apple.com/it.

Il lancio di MLS Season Pass inaugura ufficialmente la partnership della durata di dieci anni tra la Major League Soccer e Apple.

I St. Louis CITY SC, entrati nella MLS nel 2023, hanno svelato le divise per la stagione inaugurale della squadra mostrando per la prima volta la patch Apple TV sulla manica. Tutti i 29 club avranno la patch Apple TV in colori diversi. Le maglie degli altri club saranno presentate nelle settimane precedenti l’inizio della stagione 2023.

MLS Season Pass offrirà ai tifosi della Major League Soccer tutte le partite di Major League e Leagues Cup, e centinaia di incontri MLS NEXT Pro e MLS NEXT durante la stagione. Il giorno degli incontri, il servizio proporrà un programma di commento alle partite, per non perdersi neanche gol, parate, repliche, highlight e analisi. A partire dal 1° febbraio sarà possibile abbonarsi a MLS Season Pass nell’app Apple TV; i prezzi verranno annunciati prossimamente.

Come annunciato in precedenza, la stagione regolare 2023 della Major League Soccer inizierà il 25 febbraio. Finora è stata confermata la partita di apertura fra Los Angeles FC, club vincitore della MLS Cup 2022, e LA Galaxy: un derby storico che vedrà schierate le due grandi tifoserie di Los Angeles al Rose Bowl Stadium, dove non si ospitava un incontro di Major League dal 2002. Tutte le partite del primo weekend di campionato saranno disponibili gratuitamente nell’app Apple TV.

Le partite della Major League Soccer saranno accompagnate da una telecronaca in inglese e in spagnolo, inoltre sarà possibile ascoltare il commento radio locale nell’app Apple TV. Tutti gli incontri di squadre canadesi saranno disponibili in francese. Le partite si giocheranno principalmente di sabato e di mercoledì, e occasionalmente di domenica. Nella maggior parte dei casi, il fischio di inizio sarà alle 19:30 ora locale, con copertura pre-partita dalle 19:00 ET. Alcune partite potrebbero essere trasmesse a orari diversi. Il calendario completo della Major League Soccer verrà annunciato a metà dicembre.

MLS Season Pass offrirà agli appassionati una copertura approfondita dei loro club preferiti ogni settimana per tutta la stagione, cominciando con le anteprime delle partite. Il giorno dell’incontro sarà possibile guardare qualsiasi partita dall’inizio, anche se ci si sintonizza in ritardo. Dopo il fischio finale saranno disponibili repliche, momenti salienti e tanti altri contenuti, per non perdersi neanche un momento dentro e fuori dal campo.

L’accesso a MLS Season Pass sarà incluso nei pacchetti di abbonamento stagionali dei club della Major League Soccer. Una selezione di partite di MLS e Leagues Cup, inclusi alcuni degli incontri di playoff più attesi, sarà disponibile anche per chi ha sottoscritto un abbonamento a Apple TV+, senza costi aggiuntivi per un numero limitato di partite.

Nelle prossime settimane saranno annunciati tutti i dettagli di MLS Season Pass, tra cui il team di cronisti, un calendario delle partite migliorato, nonché tutte le opzioni disponibili per godersi i contenuti MLS nell’ecosistema Apple.

Di recente Eddy Cue ha parlato di Apple TV+ spiegando come sarà potenziato tramite streaming, sport e pubblicità: maggiori dettagli in questo articolo.