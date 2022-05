Apple è ancora interessata a Canoo per Apple Car

Nel weekend Mark Gurman ha citato non solo iOS 16 ma anche il progetto Titan ovvero Apple Car: secondo il giornalista di Bloomberg, Apple starebbe prendendo in considerazione l’acquisto di Canoo, una start-up statunitense impegnata dal 2017 nel settore della mobilità elettrica e la cui creazione principale è una piattaforma modulare, adatta per più formati.

L’interesse di Cupertino verso Canoo non è nuovo e anche a gennaio dello scorso anno erano state riportate voci di Apple interessata. Due anni dopo il primo avvicinamento da parte di dirigenti di Cupertino, la situazione di Canoo è meno rosea di un tempo e la Mela potrebbe approfittarne per recuperare vari talenti, con un investimento non eccessivo per il suo enorme portafoglio.

Canoo è in poche parole a corto di denaro, e ha già avvisato gli investitori del fallimento imminente. Apple, come accennato, è interessata all’esperienza e alle competenze dei dipendenti della startup, specialisti in interni ed esterni di auto, produzione automobilistica, trasmissioni, tecnologia delle batterie e altri componenti dei veicoli.

Come accennato, questa startup californiana, fondata nel 2017 da ex dirigenti BMW, si è fatta notare per una piattaforma elettrica modulare, in grado di supportare una gamma di applicazioni di veicoli, sia nell’ambito consumer, sia commerciale.

La piattaforma in questione sarebbe diversa da quelle create da altre startup e grandi case automobilistiche per la forte integrazione con l’elettronica della vettura, elemento che offre maggiore flessibilità nel design dell’abitacolo. Vanta anche una tecnologia steer-by-wire, ovvero il controllo di sterzo elettronico, altro elemento che aumenta la flessibilità nella progettazione e non ancora ampiamente sfruttato nel settore.

Apple ha portato a termine altre acquisizioni nel settore e nel 2009, ad esempio, ha comprato Drive.ai, azienda specializzata in tecnologie di intelligenza artificiale per i veicoli automatizzati e che da tempo offre servizi di ride hailing a guida autonoma usando dei van dedicati.

Dal 2014 si vocifera l’ingresso di Apple nel settore delle auto a guida autonoma, un progetto che si è rivelato troppo complesso e che avrebbe costretto l’azienda a limitare per il momento le sue ambizioni. Voci circolate nei mesi passati riferiscono che Apple si è scontrata con problematiche tecniche, direttive e differenti visioni della leadership. Questa particolare divisione dell’azienda è stata intanto assegnataa John Giannandrea, senior vice president responsabile Machine Learning e AI Strategy.

