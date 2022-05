iPhone 14 Pro Max, la replica è servita dallo youtuber

Il canale YouTube Unbox Therapy ha condiviso uno sguardo a quello che dovrebbe essere il prossimo iPhone 14 Pro Max: quello che mostra in video, afferma, è la replica uno a uno ricreata per l’occasione da produttori di custodie di terze parti, che solitamente hanno accesso a schemi e dimensioni dettagliati degli smartphone di punta Apple in uscita.

Come per la linea di iPhone 13 Pro, nel 2022 ci si aspetta un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici, ma questa volta si pensa che i modelli Pro siano dotati di due ritagli nel display – uno a forma di pillola, l’altro circolare – per ospitare rispettivamente le componenti Face ID e la fotocamera frontale. Sì, niente più notch. Le cornici più sottili intorno al display sembra accompagneranno e faranno spazio a questi ritagli, secondo le voci.

La replica di iPhone 14 Pro Max mostrata da Unbox Therapy sembra rispecchiare questi cambiamenti e sembra che ci siano anche altre modifiche più piccole al terminale. In questo caso, non ci sono bande di antenna sui bordi del dispositivo, con pulsanti di accensione e volume leggermente più grandi, anche se l’accuratezza di queste differenze potrebbe non essere confermata.

Questa replica di iPhone 14 Pro Max è sostanzialmente in linea con altre illustrazioni e schemi tecnici condivisi da 91Mobiles, Max Weinbach e ShrimpApplePro. Il terminale è leggermente più spesso, mentre sul retro il riquadro sporgente delle fotocamere posteriori è leggermente più grande, sia in termini di altezza, che di larghezza, che a livello di spessore. Le uniche nuove dimensioni che non abbiamo mai visto prima sono per i singoli diametri dell’obiettivo, che lo YouTuber misura in 16,17 mm contro i 15,51 mm su iPhone 13 Pro Max.

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, l’aumento delle dimensioni del set fotocamere posteriori di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max è dovuto ai nuovissimi sistemi di fotocamere grandangolari da 48 megapixel. Il sistema di fotocamere da 48 MP dovrebbe essere limitato ai modelli di iPhone 14 Pro e consentire la registrazione video 8K, offrendo un aggiornamento significativo rispetto alla fotocamera da 12 MP di iPhone 13 Pro e alle capacità di registrazione video 4K.

Supponendo che la replica sia accurata, il punto di riferimento generale è che gli utenti di iPhone 13 Pro Max troveranno estremamente familiare la sensazione di avere tra le mani il successore.

Dopo aver visto vendite poco brillanti di iPhone mini, Apple sta pianificando di concentrarsi su iPhone di dimensioni maggiori per i suoi dispositivi di punta, e accanto ai modelli Pro ci si aspetta di vedere un iPhone 14 da 6,1 pollici e un iPhone 14 Max da 6,7 pollici, entrambi i quali dovrebbero mantenere una tacca nella parte superiore del display.

Per tutto quello che c’è da sapere su iPhone 14 il link da seguire è direttamente questo.