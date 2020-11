Nissan presenta la nuova gamma Micra 2021, evoluzione dell’iconica berlina compatta a 38 anni dal debutto in Europa. La gamma Micra 2021 migliora l’offerta con cinque diverse versioni: con Visia, Acenta e Tekna è proposta la nuova versione N-Design, oltre a integrare nella gamma la versione N-Sport.

Tutta la gamma è caratterizzata dalla possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni per le finiture del veicolo e di optare per i fari LED. I nuovi cerchi da 16” two tone denominati “Genki” sono di serie su N-Design e Tekna. La nuova versione N-Sport va a integrare in modo permanente la gamma Micra 2021. All’esterno, le finiture anteriori, posteriori e laterali nere lucide e le nuove calotte dei retrovisori nere si abbinano ai cerchi in lega neri Perso da 17″. Nella versione N-Sport, i fendinebbia e i fari sono 100% LED di serie.

All’interno di N-Sport si evidenziano i sedili con inserti in Alcantara e il cruscotto abbinato. Per l’esterno dela versione N-Design è possibile scegliere tra le varianti Gloss Black o Chrome per le finiture posteriori, anteriori e laterali e per le calotte degli specchietti. Queste personalizzazioni sono disponibili di serie per questa versione, così come i cerchi two tone Genki da 16″. All’interno, Micra N-Design vanta sedili in tessuto nero con dettagli grigi e plancia effetto pelle, come anche le imbottiture per le ginocchia e i pannelli delle portiere.

Il motore turbo da un litro di Micra è conforme allo standard Euro 6d Full; il produttore promette “consumi ridotti e bassi livelli di emissioni” spiegando che migliora la curva di coppia a vantaggio di una “guida più fluida, reattiva e piacevole”, con meno cambi marcia, una caratteristica ideale per muoversi in città.

La versione Tekna è dotata di tecnologie di bordo avanzate. Il sistema di telecamere Intelligent Around View Monitor, che aiuta i conducenti a parcheggiare anche negli spazi più ristretti, è di serie su questa versione e dispone del sistema intelligente di riconoscimento oggetti in movimento e copertura angolo cieco. Gli amanti della musica apprezzeranno l’impianto audio BOSE Personal, che promette “suono avvolgente e di elevata qualità”.

Apple CarPlay con riconoscimento vocale Siri e Android Auto con Assistente Google sono disponibili a partire da Acenta, insieme a una serie di funzioni aggiuntive. A partire dalla versione Visia, Micra ha una ricca dotazione di tecnologie di sicurezza, che comprende il sistema di assistenza per le partenze in salita, Intelligent Ride Control e Intelligent Trace Control, per migliorare la gestione in situazioni difficoltose.

È inoltre disponibile un Safety Pack con tecnologie di sicurezza avanzate, di serie su Tekna e opzionale sulle altre versioni, che include: controllo automatico dei fari abbaglianti, sistema di avviso e prevenzione del cambio di corsia involontario intelligente, sistema di frenata d’emergenza intelligente con rilevamento pedoni e riconoscimento segnaletica stradale (quest’ultimo incluso nel Pack a partire da Acenta).

Nissan Micra 2021 sarà disponibile nelle concessionarie italiane entro la fine del 2020, con prezzi a partire da 16.315 euro.

