Apple fa il record di fatturato grazie ad iPad, Mac e lavoro da casa

Risultati fiscali al massimo delle previsioni degli analisti ma vendite sotto le previsioni in Cina. Questo in sintesi i due dati più importanti che emergono dalla presentazione del bilancio che Apple ha presentato questa sera.

Il trimestre di cui Apple fornisce oggi le informazioni finanziarie chiuso con un record di circa 64,6 miliardi di dollari (rispetto i 60 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno) è particolarmente difficile da decifrare per via della mancanza a fine settembre del lancio della nuova gamma di iPhone. Lo si percepisce bene dal fatto che il fatturato del telefono generato da luglio a settembre 2020 è inferiore di circa il 21% rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente: 26,4 miliardi di dollari contro 33,3 miliardi di dollari. Questa è però l’unica voce realmente negativa; tutto il resto dei prodotti ha avuto un fatturato superiore.

I Mac passano da 6,9 a 9 miliardi di dollari di fatturato, gli iPad da da 6,5 a 7,8 miliardi, gli indomabili (che includono AirPods ed Apple Watch) da 6,5 a 7,8 miliardi e i servizi da 12,5 a 14,5 miliardi.

Il bilancio, favorito per quanto riguarda iPad e Mac dalle vendite generate per fare fronte al nuovo modello di didattica e di lavoro generato dalla Pandemia, pur buono e largamente previsto nei dati finali, viene segnato in negativo dai soli 7,9 miliardi di dollari di fatturato conseguiti in Cina contro gli 11,1 dello scorso anno. Cook a commento della performance poco soddisfacente ha sottolineato che si tratta di un risultato atteso per via della incertezza del mercato e per la mancanza del lancio di iPhone, una lacuna che in Cina è stata più pesante che altrove. In ogni caso sarebbe state superate le previsioni interne di Apple su questo mercato.

Il risultato che riguarda la Cina sembra avere deluso gli investitori. A mercato chiuso, fuori dalle contrattazioni ufficiali, il titolo AAPL ha perso massicciamente. Nel momento in cui scriviamo le azioni di Apple scendo di circa il 5% dopo avere guadagnato nel corso dell’ultima fase delle contrattazioni di Wall Street il 3,71%.