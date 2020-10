Tim Cook «Apple lavora duramente» per le forniture di iPhone

Le lunghe tempistiche di consegna per praticamente tutti i modelli di iPhone 12 Pro (qui la nostra recensione) sono già emerse, ma quest’anno per Cupertino il problema sembra più esteso e generalizzato: nel corso della presentazione rei risultati finanziari record Tim Cook ha dichiarato che «Apple sta lavorando molto, molto duramente» per rimediare alle scorte limitate di iPhone ma anche di diversi altri prodotti principali di Cupertino.

L’amministratore delegato di Apple precisa che la disponibilità limitata di iPhone 12 non è una sorpresa, tenendo presente che si tratta di un dispositivo appena lanciato. Ma anche se Cook dichiara che Apple sta facendo tutto il possibile per porvi rimedio, risulta comunque difficile prevedere per quanto tempo ancora durerà questa situazione.

Ancora parlando di iPhone il dirigente sembra suggerire che problemi di fornitura e scorte scarse potrebbero anche verificarsi per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max che si potranno preordinare a partire da venerdì 6 novembre.

Ma il problema scorte e forniture quest’anno è più ampio. Tim Cook non indica le motivazioni, ma dichiara anche che per Apple, oltre a iPhone, «Al momento la fornitura è limitata» anche per Mac, iPad e alcuni Apple Watch. In assenza di ulteriori indicazioni la spiegazione più plausibile è da ricondurre sia alle conseguenze dovute alla Pandemia sulla produzione ma anche alla maggiore domanda, in parte imprevista da Apple, per iPad e Mac, spinta dalle esigenze per lavoro e scuola da casa in buona parte del pianeta.

Prima ancora dell’arrivo di iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max, alcuni sospettano che si osserverà lo stesso andamento anche per questi due modelli: si potranno preordinare venerdì 6 novembre con prime consegne e disponibilità nei negozi a partire da venerdì 13 novembre.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è in questo articolo, invece la recensione di macitynet di iPhone 12 Pro è qui.