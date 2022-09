Su Amazon si ordinano tutti i nuovi Apple Watch

Se vi interessano i nuovi Apple Watch potete già preordinarli su Amazon. Il grande rivenditore Apple, uno dei punti di riferimento per chi vuole comprare prodotti della Mela, ha disponibili praticamente tutti i modelli.

Parliamo dell’Apple Watch 8 che, lo ricordiamo, introduce un paio di nuove funzioni come la misurazione della temperatura del corpo in funzione della tracciamento del ciclo di fertilità femminile e il rilevamento degli incidenti stradali.

Apple Watch SE 2022 è simile alla versione precedente da cui si differenzia però per il processore e per il dorso che è colorato e in materiale composito. Anche Apple watch Se 2022 ha il rilevamento di incidenti stradali.

Apple Watch Ultra è invece uno smart watch per sport estremi. Difficile dire in poche parole le sue caratteristiche; le trovate tutte nel nostro articolo specifico. In sintesi Apple ha creato un prodotto con funzioni avanzate in fatto di allenamento ma anche costruttive in fatto di resistenza. È anche più grande (49mm) e realizzato in titanio. Sono disponibili anche tutti i bracciali nelle varie misure

Amazon presenta tutti gli Apple Watch come disponibili negli stessi giorni di Apple: 16 settembre per Apple Watch 8 ed Apple Watch Se e 23 settembre per Apple Watch Ultra. Identici, ovviamente, i prezzi

Apple Watch 8

Apple Watch SE

Apple Watch Ultra