Apple ha parlato di sindacalizzazione con il personale della vendita al dettaglio

Apple ha incontrato negli USA il personale che nei vari store dell’azienda è addetto alla vendita al dettaglio, con l’obiettivo di sentire le loro esigenze ma soprattutto cercare di frenare le attività di sindacalizzazione, come avvenuto nell’Apple Store Towson Town Center del Maryland, con i dipendenti che hanno votato a grande maggioranza per l’adesione a un sindacato, l’Associazione internazionale dei macchinisti e dei lavoratori aerospaziali.

La scorsa settimana, riferisce il sito Macrumors, dipendenti che si occupano di vendita al dettaglio sono stati invitati ad un incontro nel corso del quale è stato possibile replicare a varie questioni, con gli store manager che hanno risposto a domande su Apple Towson e sull’organizzazione sindacale, idea che sta prendendo piede anche tra i dipendenti di altri store Apple per migliorare le condizioni di lavoro.

Apple avrebbe cercato di far capire agli addetti allo store che l’organizzazione di un sindacato comporta più problemi che benefici, presentando la mossa dei dipendenti di Apple Towson come una tattica intimidatoria che non può funzionare.

I sindacati da sempre sono generalmente osteggiati negli USA ma sono molti i lavoratori che, soprattutto con l’acuirsi della crisi, hanno compreso la necessità di tutele e protezioni; la riapertura di fratture tra capitale e lavoro rende ancora più evidente la necessità di un maggiore potere contrattuale per consentire ai lavoratori di reagire in materia collettiva.

Gli store leader hanno spiegato ai dipendenti Apple che le negoziazioni tra Apple Towson, il sindacato e la leadership della Mela, non hanno portato a nulla, ma bisogna ricordare che i negoziati con Apple sono appena iniziati e i portavoce dei dipendenti non sono ancora stati sentiti al tavolo delle trattative.

Molti dipendenti degli store- spiega Macrumors – sono indecisi sul da farsi e hanno al momento optato per un approccio di attesa, per capire se le loro istanze verranno affrontate, con conseguente aumento salariale, e un maggiore dialogo con la leadership degli store per discutere delle condizioni di lavoro.