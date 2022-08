Skoda svela i primi bozzetti degli esterni di VISION 7S

Con la pubblicazione dei primi bozzetti degli esterni di ŠKODA VISION 7S, la Casa automobilistica boema rivela alcuni dettagli del nuovo linguaggio stilistico del concept elettrico VISION 7S. I bozzetti forniscono un’anteprima della carrozzeria e mostrano un SUV caratterizzato da gruppi ottici anteriore con quattro fari a formare una T.

I bozzetti degli esterni di ŠKODA VISION 7S, completamente elettrica, mostrano un frontale di nuova concezione e di grande impatto. La calandra, notevolmente più larga e piatta, è scura e priva di aperture. I gruppi ottici anteriori, riposizionati ai lati del frontale, sono disposti in due file, una sopra l’altra, e la striscia di luci di marcia diurna, nettamente definita, si estende lateralmente ai parafanghi pronunciati, il gruppo ottico va così a formare una ‘T’.

Il cofano dalla forma allungata riprende le caratteristiche linee del produttore. Il paraurti, ridisegnato, presenta sette prese d’aria verticali, con quella centrale che sfoggia un inserto in colore arancione. La parte inferiore del paraurti è dotata di una protezione in alluminio. Cerchi di grande diametro e ottimizzati dal punto di vista aerodinamico mettono in risalto l’estetica. La vista laterale è definita da superfici nette e da una linea del tetto che spiove dolcemente verso la parte posteriore.

