Apple ha riprogettato il sito con dei menu a discesa

Apple ha ridisegnato il suo sito web, sia la versione desktop, sia la versione mobile. Il cambiamento più evidente è l’uso di menù a discesa che dovrebbero semplificare la ricerca delle pagine relative a specifici prodotti e altri collegamenti.

Nella versione desktop del sito, i menu drop-down appaiono quando si sposta il mouse sulle categorie proposte in alto (Store, Mac, iPad, iPhone, Watch, AirPods, TV&Casa, Intrattenimento, Accessori, Supporto, ecc.). La nuova voce “Intrattenimento” nelle categorie in alto prende il posto di “Solo con Apple” ed evidenzia i servizi (Apple One, Apple TV+. Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Podcast, Apple Books, App Store).

Sui dispositivi mobili (iPhone, iPad, ecc.) i menu drop-down sono ora richiamabili dal lato destro, cliccando su quello che in gergo si chiama “hamburger menù” (le due linee orizzontali) collocato sulla parte superiore, all’estrema destra. Toccando o facendo sull’icona, si si apre un menù laterale con una selezione di opzioni o pagine aggiuntive, sulla falsariga di quanto indicato sopra con la versione desktop.