Microsoft xCloud arriva su iPhone e iPad tra qualche settimana

Microsoft ha annunciato che il suo servizio di giochi in streaming xCloud sui dispositivi Apple tramite Safari arriverà “nelle prossime settimane”. In effetti, i test sulla piattaforma, per un ristretto numero di utenti, sono iniziati già da tempo.

Microsoft sta tentando da tempo di lanciare il suo servizio di giochi in streaming sulle piattaforme Apple, per consentire agli utenti di eseguire lo streaming di giochi dal cloud, anziché archiviarli localmente sul dispositivo. In questo modo, gli utenti iPhone e iPad potranno giocar i titoli Xbox, senza necessità di installarli sul dispositivo uno alla volta.

Da tempo Microsoft e Apple discutono sulla possibilità di pubblicare xCloud su App Store, applicazione al momento vietata dalle linee guida della Mela, che non consente di avere servizi simili. C’è addirittura chi pensa che la controversa tra Epic e Apple sia guidata dalla stessa Microsoft, che contesta i limiti App Store.

Apple, ad ogni modo, ha cambiato politica, consentendo a tali app di approdare sullo store, ma solo a condizione che ciascun gioco presente venga sottoposto al processo di revisione Apple.

Microsoft ha deciso di non seguire la nuova politica, e si è concentrata sullo sviluppo della web app, così da fornire accesso a xCloud tramite Safari su iPhone e iPad. Oltre a xCloud su Safari, il servizio di streaming verrà lanciato anche su Edge e Chrome. L’arrivo di xCloud su web, consentirà al publisher anche di evitare il pagamento di commissioni alla Mela.