Champions League su Amazon Prime: quali partite e come vederle

Amazon pubblica finalmente una serie di FAQ che fanno totalmente chiarezza su quali saranno i contenuti sportivi visibili su Prime Video, in particolare si tratta della UEFA Champions League: il colosso dell’e-commerce trasmetterà 16 partite. Ecco quali e come vederle.

Prezzo Champions League su Amazon Prime

Anzitutto, Amazon ha tenuto a specificare che non sarà necessario pagare un sovrapprezzo per guardare la UEFA Champions League su Prime Video. Ed infatti, i clienti Prime in Italia potranno guardare le 16 partite di Champions League trasmesse su Prime Video senza costi aggiuntivi.

Questo vuol dire che sarà sufficiente il canonico abbonamento a Prime, che ricordiamo offre un periodo gratuito di 30 giorni, mentre successivamente avrà un costo di 3.99 euro al mese o 36 euro all’anno. L’abbonamento Amazon Prime, oltre a permettere la visione delle partite, include anche vantaggi sulle spedizioni gratuite Amazon, include un corposo catalogo di film e serie TV su Prime Video, permette di archiviare sul cloud un numero illimitato di foto, ascoltare musica con Amazon Music e altro ancora.

Come guardare le partite

Per guardare la UEFA Champions League su Amazon Prime è sufficiente aprire l’app Prime Video sul proprio dispositivo, aprire il menu a tendina alla voce “Categorie” e all’interno di questo selezionare la voce “Sport”. In questa schermata si avrà accesso alla sezione “I tuoi eventi in diretta e futuri”, che elencherà le partite che la piattaforma trasmetterà. In alternativa, sempre aprendo Prime video (o sulla homepage Amazon.it) si potrà cercare “UEFA Champions League”.

Dispositivi compatibili

Per guardare la UEFA Champions League su Amazon Prime si potrà scegliere uno tra i centinaia di dispositivi compatibili con l’app Prime Video. La si potrà guardare in streaming online, o usando l’app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet, set-top box, console di gioco o smart TV. Naturalmente, anche su iPhone e iPad. I clienti possono guardare la stessa partita su due dispositivi contemporaneamente.

Quali partite Champions League su Amazon Prime

Prime Video trasmetterà in diretta e in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della prestigiosa Supercoppa UEFA, per tre stagioni a partire dal 2021/22. Amazon precisa, peraltro, che le migliori partite del mercoledì vedranno sempre impegnata una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.

Prepartita

La sorpresa, a dire il vero preannunciata, riguarda però i prepartita. Amazon, infatti, non si limiterà soltanto a trasmettere l’evento sportivo in sé, ma offrirà anche un pre partita, che inizierà circa 30 minuti prima del calcio d’inizio delle partite dei Playoff e della Supercoppa UEFA, circa 90 minuti prima dei match con calcio d’inizio alle 21:00 e circa 60 minuti prima dei match con calcio d’inizio alle 18:45.

Contenuti extra

Ancora, incluso nell’abbonamento, lo spettatore potrà beneficiare di un programma di highlights in diretta subito dopo la trasmissione della partita del mercoledì. In questo show verranno mostrati le azioni più interessanti di tutte le partite della giornata del martedì e del mercoledì. Questi highlights rimarranno disponibili on demand su Prime Video fino alle ore 24:00 del giovedì.

L’intera registrazione della partita e gli highlights (versione breve e lunga) saranno disponibili a partire da 30 minuti dopo il fischio di fine partita. Singole clip di tutte le partite del martedì e del mercoledì saranno disponibili come video on demand circa 30 minuti dalla fine della partita fino alle ore 24:00 del giovedì.

Ovviamente, tutte le partite saranno commentate in lingua italiana, con opzioni audio alternative disponibili nella barra delle impostazioni. Saranno disponibili anche sottotitoli, attivabili cliccando la freccia in alto del telecomando e selezionando le opzioni per i sottotitoli.

Funzione Timeshift

Peraltro saranno disponibili le funzioni indietro, pausa e avanti sui dispositivi mobili, quindi iPhone, iPad e Android, online (Chrome, FireFox, Edge), Fire TV, Google Chromecast, Apple TV (Gen 3 o più recenti) e Smart TV selezionate. Questo vuol dire che si potrà mettere in pausa l’evento e riprendere da dove lo si stava guardando, oppure si potrà scegliere “guarda dall’inizio” dalla pagina di dettaglio della partita o direttamente nel player per guardarla dal calcio d’inizio.

Requisiti minimi

Naturalmente, trattandosi di eventi in streaming, sarà necessaria una connessione a internet disponibile. Prime Video consiglia una velocità minima di 1 Mbps per la risoluzione standard SD e 5 Mbps per la visione in risoluzione HD. Prime Video fornirà la più alta qualità di streaming sulla base della capacità di banda disponibile. Inoltre, si consiglia di disattivare la funzione Motion della TV.

Dispositivi non supportati

I seguenti dispositivi non supportano lo streaming in diretta su Prime Video, quindi non sarà possibile guardarlo su:

LG Hawaii TV: alcuni modelli del 2015 e modelli precedenti

Sony Bravia TV: alcuni modelli del 2015 e modelli precedenti

Sony Bravia Blu-Ray Disc Player

La console di gioco Xbox 360

Le console di gioco Nintendo Wii e Wii U

Se, invece, siete interessati alla Serie A, e alle altre competizioni sportive, l’articolo da leggere è questo.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.