Alphabet segna record di Google Pixel e di fatturato a fine 2021

La catena di risultati estremamente positivi dei colossi della tecnologia (ai rispettivi link trovate quelli di Apple, Intel, Samsung e Microsoft) prosegue anche per Google che a fine 2021 registra un record di vendite storico di Pixel nell’ultimo trimestre, oltre a un nuovo record di fatturato annuale.

Pur senza annunciare numeri e dettagli, pratica comune per quasi tutti i colossi, il CEO Sundar Pichai dichiara «Nel quarto trimestre abbiamo stabilito un record di vendite trimestrali di tutti i tempi per Pixel». Aggiungendo «Ciò è avvenuto nonostante un ambiente della catena di approvvigionamento estremamente impegnativo».

Il fatturato dei Pixel rientra nella categoria Altro del bilancio che include tutte le vendite di hardware Google e non solo, per un totale di 8,16 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre 2021, un aumento del 22% anno su anno. Una piccola frazione del fatturato complessivo di Big G che nel trimestre ha segnato ricavi per 75,3 miliardi di dollari, in crescita del 32%. L’asse portante del business e del bilancio Google è sempre costituito dalla pubblicità (61,24 miliardi di dollari), sostenuto da una forte crescita anche per il settore Cloud.

L’altro importante record nei risultati di Google è quello del fatturato totale del 2021, che per la prima volta nella storia della società supera i 200 miliardi di dollari, segnando 257 miliardi con una crescita del 41% rispetto al 2020. Quasi il triplo del fatturato totale del 2016. In positivo anche la voce Other Bets, letteralmente altre scommesse, che include la divisione auto Waymo e Verily per le scienze della vita con un fatturato di 181 milioni di dollari.

Durante la presentazione dei risultati finanziari di Alphabet – Google per l’ultimo trimestre del 2021 e per l’anno, è stato annunciato uno split azionario di ben 20 a 1. L’operazione verrà effettuata a luglio e renderà più abbordabile il prezzo di acquisto delle azioni della società, ora con una quotazione pari a oltre 2.750 dollari per azione.

