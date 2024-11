Apple, in vendita le parti di ricambio originali per la riparazione degli iPhone 16

Pubblicità

Apple ha iniziato a rendere disponibili parti di ricambio per gli iPhone 16 e iPhone 16 Pro, utili per chi si occupa di assistenza ma anche per coloro che vogliono riparare da soli i propri dispositivi.

Dopo i manuali di servizio con dettagli su come procedere per la riparazione degli iPhone 16, Apple ora offre direttamente parti di ricambio, così come fa dal 2022 da quando ha ampliato il Self Service Repair.

La Casa di Cupertino offre parti originali singole e strumenti, che permettono di completare le riparazioni più comuni per gli iPhone.

Il servizio Self Service Repair è pensato per persone specializzate nell’assistenza tecnica che hanno le competenze e l’esperienza richieste per riparare dispositivi elettronici. Per la maggior parte delle persone recarsi presso un fornitore di assistenza professionale con tecnici di assistenza certificati che usano parti originali Apple è sempre il modo più sicuro e affidabile per ottenere una riparazione.

Se si hanno le competenze per portare a termine da soli una riparazione, dallo store dedicato di Apple (si partre da qui) è possibile specificare il dispositivo di proprio interesse (Mac o iPhone), il modello (nel caso degli iPhone da iPhone 12 in poi), specificare la riparazione da effettuare (batteria, display, fotocamera, ecc.) e ottenere l’elenco dei ricambi disponibili e di strumenti di supporto.

Nel momento in cui scriviamo la batteria originale e kit di viti per iPhone 16 è proposta a 109,99€; kit analogo per iPhone 15 Pro è proposto a 109,99€.

Con alcuni componenti è possibile ricevere un credito restituendola parte sostituita.

Ad aprile di quest’anno Apple ha anche annunciato un miglioramento alle procedure di riparazione esistenti che permette a clienti e centri di riparazione indipendenti di utilizzare anche parti usate nelle riparazioni.

Negli ultimi cinque anni la Mela ha quasi raddoppiato il numero di centri assistenza con accesso a parti originali Apple, strumenti e formazione, raggiungendo oltre 10.000 centri di riparazione indipendenti e Centri Assistenza Autorizzati.