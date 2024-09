I manuali Apple per smontare e riparare iPhone 16 e iPhone 16 Pro

Pubblicità

Apple ha pubblicato sulla sezione di supporto del suo sito web i manuali con le istruzioni dettagliate per lo smontaggio e la riparazione di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

I manuali in questione (si parte dai link sopra riportati) riportano le istruzioni su come sostituire parti originali, informazioni che Apple indica come rivolte a personale con conoscenza tecniche ed esperienza in questo ambito, destinati a chi dispone della strumentazione adatta per la riparazione di dispositivi elettronici.

In un diverso documento di supporto, Apple indica gli strumenti con relativo codice prodotto disponibili per l’acquisto nello Store per le riparazioni self-service; gli strumenti senza codice prodotto possono essere acquistati dai rivenditori di dispositivi elettronici.

Rispetto a precedenti modelli di iPhone, gli iPhone 16 e iPhone 16 Plus sono più facili da riparare: questi modelli sfruttano batterie che consentono un distacco indotto elettricamente dell’adesivo che mantiene il componente in sede (all’interno della scocca); per la rimozione della batteria bisogna collegare il connettore rosso di una batteria da 9 V alla linguetta argento sulla batteria dell’iPhone e il connettore nero della batteria da 9 V alla vite di messa a terra in basso a destra sull’altoparlante inferiore. Dopo aver mantenuto il collegamento per 1 minuto e 30 secondi, il collegamento si interrompe ed è possibile estrarre la batteria dalla scocca.

Questo procedimento vale solo per iPhone 16 e iPhone 16 Plus; per gli iPhone 16 Pro e Pro Max la procedura di rimozione della batteria prevede il sistema classico che consiste nel tirare fuori una delle linguette da sotto la batteria fino a quando non si riesce ad afferrarla con le dita.

Nelle istruzioni di Apple si citano vari strumenti necessari per la riparazione, incluse punte varie, cacciaviti e l’attrezzatura riscaldata per la rimozione dello schermo e strumenti di pressione per rimettere in sede batteria e schermo, elementi che rendono poco conveniente riparare da soli il telefono secondo le specifiche di Apple ed ha dunque più senso rivolgersi a centri di assistenza autorizzati. I manuali in questione sono pensati non tanto per gli hobbisti ma per i piccoli riparatori indipendenti.

Oltre alla procedura semplificata per la sostituzione della batteria, altri elementi che semplificano la vita di chi si occupa di assistenza riguardano la configurazione del Face ID, la possibilità di riparare il LiDAR, e di scambiare il modulo TrueDepth da altri modelli di ‌iPhone 16‌ e ‌iPhone 16 Pro‌.

Dopo aver completato tutti i passaggi per il riassemblaggio, sul telefono parte l’Assistente per la riparazione, procedura consigliata che consente di completare la riparazione, fondamentale per trasferire i valori di calibrazione di fabbrica (alcune parti, come gli schermi, le fotocamere e i sensori di luce ambientale, hanno valori di calibrazione che vengono personalizzati per ogni singola parte in fase di produzione), collegare il Secure Enclave e le parti per l’autenticazione biometrica, controllare il blocco di attivazione (verificare che le parte da installare non abbiano il blocco di attivazione abilitato), ecc.