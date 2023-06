Apple accelera sulle soluzioni dedicate all’Industria 4.0

In Corea del Sud si è svolto un evento che Apple ha dedicato allo “smart manufacturing” e all’ Industria 4.0 in generale, soluzioni che permettono di agevolare il processo di digitalizzazione delle imprese, attraverso l’ottimizzazione della produzione, riduzione dei consumi energetici e l’interconnessione dei macchinari.

Allo Smart Manufacturing Forum curato dall’Apple Manufacturing R&D Accelerator di Pohang (una città della provincia sudcoreana del Nord Gyeongsang), hanno partecipato centinaia di rappresentanti di piccole e medie imprese, esperti del settore industriale e del mondo accademico, per approfondire tematiche relative allo smart manufacturing.

A riferirlo è Computerworld spiegando che l’acceleratore per la produzione dedicato a ricerca e sviluppo è il primo di questo tipo per Apple, e prevede ciclicamente conferenze, formazione, consulenza individuale per piccole e medie imprese specializzate nel settore manifatturiero.

Lo scorso anno Apple ha lanciato in Corea del Sud l‘Apple Developer Academy con POSTECH (università orientata alla ricerca) e l’Apple Manufacturing R&D Accelerator a Pohang, contribuendo a formare una nuova generazione di sviluppatori, e offrendo programmi di istruzione e formazione gratuiti alle piccole e medie imprese di tutto il Paese.

L’Apple Manufacturing R&D Accelerator in Corea del Sud è pensato per aiutare piccole e media imprese ad apprendere tecniche di produzione sfruttate da Apple, ed è presentato anche come un polo di innovazione per gli sviluppatori.

Priya Balasubramaniam, la vice presidente di Apple responsabile dei team operativi, ha spiegato al Korea Herald: “Non molte aziende hanno colmato il divario tra manufacturing convenzionale e smart”. Molte piccole e medie imprese, non sanno da dove iniziare con lo smart manufacturing; “in Apple riteniamo che possiamo essere di aiuto nel colmare il gap, e abbiamo intravisto opportunità di lavorare qui con la nostra mission”.

I partecipanti all’evento che si è svolto presso l’Apple Manufacturing R&D Accelerator, hanno avuto modo di vedere – tra le altre cose – applicazioni reali nel campo della visione artificiale (l’IA che permette di dare alle apparecchiature industriali la capacità di vedere e analizzare le attività nella produzione intelligente, il controllo della qualità e la sicurezza dei lavoratori) e della manutenzione predittiva.