IKEA Home Smart monitora il consumo di energia

IKEA è al lavoro per integrare Energy Insights, tutta una nuova serie di funzioni all’interno dell’app Home Smart che permetteranno all’utente di monitorare il consumo di energia, tenere sottocchio tariffe orarie e prezzi, confrontare i propri consumi con abitazioni simili, infine ottenere consigli e suggerimenti da mettere subito in pratica per ridurre consumi e costi.

La nuova sezione Energy Insights all’interno dell’app IKEA Home Smart per il momento è disponibile solo nella versione localizzata per la Svezia: lo sviluppo procederà quest’anno, ma il colosso dell’arredamento ha in programma di renderla disponibile presto anche in altri paesi.

La società precisa che gli utenti potranno usufruire delle funzionalità Energy Insights anche senza prodotti per la casa intelligente: l’accesso al servizio sarà possibile tramite app Home Smart con un account IKEA Family.

Monitorando il consumo di energia e confrontandolo con famiglie simili, Energy Insights permette all’utente di usare in modo più efficiente apparecchi ed elettrodomestici ad alto consumo, riuscendo così a risparmiare nel lungo periodo. Man mano che lo sviluppo delle funzioni procede, Energy Insights offrirà consigli personalizzati su come risparmiare energia, con suggerimenti pratici, facilmente attuabili.

IKEA è sempre veloce ad implementare le ultime novità tecnologiche per metterle a disposizione di clienti e utenti. Come già fatto con la realtà aumentata per fotografare casa e aggiungere mobili e complementi IKEA, comprandoli al volo, lo stesso si potrà fare con Energy Insights. Qui l’utente troverà consigli su prodotti e servizi che contribuiscono a ridurre il consumo di energia, con soluzioni disponibili direttamente presso IKEA.

L’app IKEA Home smart è disponibile gratis per iPhone e iPad da questa pagina di App Store, invece per dispositivi Android su Google Play Store. In aprile IKEA ha introdotto mobili e componenti d’arredo dedicati ai videogiocatori, invece a marzo sono arrivati i caricatori USB-C con una o due porte che costano l’80% in meno di quelli Apple.