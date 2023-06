La batteria che cambierà le auto elettriche arriva nel 2024

Il Santo Graal delle auto elettriche sembra sopratutto una soglia psicologica per gli automobilisti che hanno sempre convissuto con la libertà di fare il pieno ovunque in una manciata di minuti: la società Gotion finanziata da Volkswagen, annuncia una batteria che promette di rivoluzionare le auto elettriche con autonomia fino a 1000 km e ricarica veloce completa in solamente 18 minuti.

Per anni i costruttori di auto elettriche hanno evidenziato che per il 90% e oltre di utilizzo di un veicolo si percorrono tragitti di pochi km, perfettamente gestibili con la ricarica a casa di sera.

La tecnologia annunciata da Gotion porta una modifica alle celle create con litio, ferro e fosfato, aggiungendo l’impiego di manganese, indicate con la sigla LMFP. Il costruttore dichiara che questa soluzione aumenta in modo significativo la densità, quindi la capacità di immagazzinare più energia.

La prima batteria di Gotion con questa tecnologia, battezzata Astroinno L600, è dichiarata con una densità energetica di 190 Wh/kg, quindi in grado di offrire una autonomia di 1000 km. Secondo il team che l’ha creata riportato da Repubblica ci sono ulteriori margini di miglioramento.

Le specifiche di Astroinno L600 di Gotion indicano densità volumetrica di 525 Wh/L, 4.000 cicli di ricarica a temperatura ambiente e 1.800 cicli di ricarica ad alta temperatura. I vantaggi non finiscono qui: il nuovo design delle celle porta a una riduzione del 45% delle componenti per costruirla e una riduzione del peso del 32% rispetto alle batterie sul mercato. Tutte le immagini di questo articolo sono di Gotion Global.

Il tutto si traduce con una riduzione del 74% anche dei cablaggi. Sembra che Gotion sia riuscita a superare sul tempo i concorrenti CATLe BYD tutti impegnati nella corsa alla batteria definitiva, quella che permetterà di rendere ancora più accessibili e allettanti le auto elettriche.

La batteria Astroinno L600 ha già superato tutti i test di sicurezza ed entrerà in produzione all’inizio del 2024. Nel frattempo anche Mercedes e Toyota hanno già annunciato l’arrivo di auto elettriche con 1000 km di autonomia.

