Come Apple blinda 7 miliardi di transazioni fraudolente su App Store

Apple annuncia che dal 2020 al 2023 ha bloccato transazioni potenzialmente fraudolente per oltre 7 miliardi di dollari e, sempre nello stesso periodo, di avere bloccato 14 milioni di carte di credito rubate e impedito a oltre 3,3 milioni di account App Store di eseguire transazioni potenzialmente pericolose.

Sono dati aggiornati che da alcuni anni Apple pubblica indicando aggiornamenti relativamente ad analisi sulla prevenzione delle frodi evidenziando che, la combinazione adottata dall’azienda di tecnologie ricercate e competenze umane ha permesso di bloccare transazioni potenzialmente fraudolente, impedendo il tentato furto di denaro, informazioni e tempo dei clienti, ostacolato l’accesso a milioni di nuove app problematiche.

È il quarto report di questo tipo pubblicato annualmemte da Apple; nell’ultimo emerge il gran numero di app rifiutate in fase di revisione perché non rispettano specifici parametri in termini di sicurezza, privacy e contenuti.

Apple ha chiuso migliaia di account sviluppatori usati in modo fraudolento e migliaia di richieste di iscrizione al programma sono state respinte per motivi legati a sospetti di frode, di fatto impedendo a questi soggetti malintenzionati di pubblicare app sullo store.

Sradicare le attività fraudolente a livello di account, a detta di Apple contribuisce a porre un freno a questo tipo di comportamento disonesto e a presentare all’utente informazioni più accurate sulla qualità relativa e sulla popolarità di un’app su App Store.

Apple spiega che gli sforzi volti a impedire e ridurre le frodi su App Store richiedono monitoraggio e vigilanza costanti da parte di molti team. Al lavoro degli specialisti si aggiungono vari meccanismi di revisione delle app, una combinazione che punta a rendere App Store il luogo più sicuro dove trovare e scaricare app.

Pochi giorni addietro la multinazionale di Cupertino ha pubblicato un PDF (265 pagine) con dettagli sulle “Sicurezza delle piattaforme Apple”, un documento di rilievo per amministratori di sistema ed esperti di sicurezza, che illustra peculiarità dei sistemi operativi di Apple relativi alla sicurezza hardware, funzionalità di protezione, codifica, informazioni sul modo in cui sono protetti i dati degli utenti.

