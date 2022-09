È arrivato ONLYOFFICE Docs 7.2

L’ultima versione della suite d’ufficio di ONLYOFFICE Docs è arrivata: questo editor online è stato aggiornato con molteplici miglioramenti all’usabilità, che vanno da un sistema facilitato per l’installazione del plug-in alla visualizzazione live, passando per il supporto alle legature, moduli avanzati, fogli di calcolo OLE, un nuovo tema e nuove lingue per l’interfaccia, tasti di scelta rapida speciali e altre funzionalità. Continuate pure a leggere per scoprire tutti i dettagli dell’aggiornamento.

Negozio per i plugin per l’estensione delle funzionalità

Da questo momento installare i plugin è facilissimo: grazie al nuovo Plugin Manager (disponibile in scheda Plugin) è infatti possibile sfogliare tutti i plugin disponibili e installare o rimuovere qualsiasi plugin con un solo clic (e si può crearne uno proprio e aggiungerlo agli editor).

Nuovi moduli

Ora è possibile creare moduli e campi di testo più facilmente, come quello per inserire un indirizzo email, un numero di telefono o un qualsiasi altro campo personalizzato scegliendo i simboli supportati come cifre, lettere, o combinazioni ad hoc per i numeri di telefono e le email.

E’ stata inoltre aggiunta l’impostazione Tag che semplifica la creazione di moduli quando si lavora coi campi in modalità automatica. Vi si accede dalla scheda Moduli (nei file DOCXF) > Campi disponibili > Impostazioni modulo.

I modelli di documenti aiutano a risparmiare il tempo lavorando con i contratti e accordi, permettono di creare i moduli personalizzabili di qualsiasi complessità.

Live viewer

Adesso quando aprite un documento in modalità di sola visualizzazione, potete vedere in tempo reale le modifiche apportate da altri utenti che vi collaborano. Per impostazione predefinita questa opzione è attiva, se volete disattivarla dovete aprire il documento in modalità Sola lettura quindi cliccare su Impostazioni avanzate > Collaborazione > Mostra modifiche da altri utenti.

Fonts migliorati

La suite di ONLYOFFICE ora supporta le legature configurabili, perciò è possibile unire più simboli in uno solo. E’ possibile configurare le legature scegliendo tra standard, contestuali, discrezionali e storici, oppure selezionare una combinazione di queste opzioni. Le trovate in Impostazioni avanzate > Font > Funzionalità OpenType.

Sono inoltre supportate nuove lingue, tra cui bengalese e singalese. Tra gli script aggiunti ora c’è il sistema di scrittura N’Ko che appartiene a RTL.

Fogli di calcolo OLE

Potete inserire e modificare fogli di lavoro come oggetti OLE incorporati in documenti di testo, fogli e diapositive, facilitando così la condivisione di statistiche nei rapporti annuali, ad esempio.

Nuove funzionalità nei fogli di calcolo

Con le funzionalità estese dell’editor di fogli di calcolo disponibili nella nuova versione ONLYOFFICE Docs 7.2 potete creare e condividere un collegamento all’intervallo selezionato utilizzando il menu di scelta rapida. In questo modo, i destinatari troveranno rapidamente i dati necessari anche in cartelle di lavoro di grandi dimensioni.

Le impostazioni del grafico sul pannello di destra ora presentano una nuova opzione che consente di scambiare rapidamente righe e colonne del grafico.

Nel foglio di calcolo, in Impostazioni avanzate, ora potete attivare il sistema di numerazione predefinito che inizia il 1 gennaio 1904.

Miglioramenti all’usabilità

E’ stata inoltre aggiornata l’interfaccia della suite d’ufficio ONLYOFFICE rendendo l’esperienza d’uso più confortevole. Tra le novità:

Pulsanti Taglia e Seleziona tutto aggiunti alla scheda Home;

e aggiunti alla scheda Home; Scheda Visualizza aggiornata con le impostazioni dell’editor (ora disponibile anche nelle modalità di visualizzazione e commento);

aggiornata con le impostazioni dell’editor (ora disponibile anche nelle modalità di visualizzazione e commento); Pannello aggiuntivo per i pulsanti quando si riduce la larghezza del browser;

Pulsanti separati per la condivisione dei documenti e l’elenco dei coautori;

Aggiornato il pannello di navigazione, rinominato in Intestazioni nell’editor di documenti.

Nuovo tema per l’interfaccia e lingue

In accordo coi feedback degli utenti gli sviluppatori di ONLYOFFICE hanno dotato la nuova versione della suite di un’altra variante per la modalità scura, con un contrasto diverso che rende ancora più leggibili i documenti quando si lavora in ambienti bui.

Inoltre, è possibile decidere di passare automaticamente dalla modalità scura a quella chiara (e viceversa) a seconda del tema utilizzato nel sistema operativo. Potete regolare le impostazioni dalla scheda Visualizza > Tema interfaccia (per rendere scuro il documento stesso, selezionare l’opzione corrispondente separatamente).

Non da ultimo, ora è possibile utilizzare gli editor ONLYOFFICE in portoghese (Portogallo), cinese (tradizionale, Taiwan), basco, malese e armeno che sono state aggiunte di recente.

Strumento di ricerca aggiornato

Ora potete trovare qualsiasi cosa nei documenti utilizzando la nuova barra di ricerca. Nel pannello di sinistra è possibile impostare opzioni di ricerca dettagliate e navigare tra i risultati. Inoltre, ora si può utilizzare l’opzione Solo parole intere. Per accedervi, cliccate sull’icona della lente di ingrandimento nell’angolo in alto a destra o usate la combinazione di tasti Ctrl+F.

Tasti di scelta rapida per Incolla speciale

I nuovi tasti di scelta rapida consentono speciali opzioni di incollaggio in ciascuno dei tre editor. Ad esempio potete incollare formule e testo senza formattazione o viceversa e mantenere la formattazione del codice sorgente. Lo trovate tenendo premuto Ctrl o Command e premendo i pulsanti corrispondenti.

Tra gli altri miglioramenti degli editor online ONLYOFFICE:

Possibilità di rinominare i file tramite titolo negli editor.

negli editor. Utilizzo di immagini personalizzate come punti elenco in elenchi puntati in fogli e diapositive.

in elenchi puntati in fogli e diapositive. Impostazioni avanzate più intuitive con l’opzione aggiunta per abilitare/disabilitare la navigazione utilizzando la tastiera .

. Rimozione di intestazioni e piè di pagina dal menu della barra degli strumenti (nell’editor di documenti).

dal menu della barra degli strumenti (nell’editor di documenti). Supporto per la visualizzazione di presentazioni PPSX.

Cliccate qui per scaricare ONLYOFFICE Docs 7.2.

