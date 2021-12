LG, tre nuovi schermi per Apple, incluso un modello con A13 per un Pro Display XDR

LG sta sviluppando tre nuovi display indipendenti che dovrebbero essere destinati a essere utilizzati da Apple, compreso un modello basato sull’attuale iMac 24″, un modello destinato a un futuro iMac da 27″ e un modello da 32″ che potrebbe essere destinato a un nuovo Pro Display XDR con chip Apple Silicon. A riferire tale indiscrezione – scrive Macrumors – è l’account @dylandkt, “gola profonda” che vanta precedenti accurate previsioni relativamente a prodotti effettivamente presentati da Apple.

Il “leaker” riferisce che i display in questione sono attualmente inseriti in involucri privi di marchi, ma a suo dire sono prodotti destinati Apple in virtù di specifiche che fanno immaginare come target gli iMac e il Pro Display XDR.

Il leaker riferisce ancora che i display da 27″ e 32″ sembrano sfruttare mini-LED e offrire la tecnologia ProMotion, con refresh rate variabile a 120Hz, e che quello per il 32″ sembra sfruttare un non meglio precisato chip Apple Silicon (a luglio di quest’anno erano circolate voci che facevano riferimento a Apple al lavoro su un monitor con integrato il chip A13 sfruttabile come CPU/GPU senza bisogno di sfruttare tutte le risorse del chip interno al computer).

🧵Thread 1/4: There are three LG made Displays encased in unbranded enclosures for usage as external monitors that are in early development. Two of which have the same specifications as the upcoming 27 inch and current 24 inch iMac displays. — Dylan (@dylandkt) December 15, 2021

Mark Gurman di Bloomberg ha in precedenza riferito di Apple al lavoro su display di fascia consumer, meno costosi rispetto all’attuale Pro Display XDR da oltre 5000 euro, e se le informazioni riferite dal leaker sono esatte, i nuovi monitor sui quale Apple starebbe lavorando potrebbe essere offerti nelle varianti da 24″ e 27″. Potrebbero essere i primi nuovi display consumer da quando Apple ha smesso di produrre il Thunderbolt Display nel 2016.

Le indiscrezioni riferite da @dylandkt sono, tra le altre cose, in linea con voci già riportate da Ross Young, analista specializzato in display che in precedenza aveva parlato del possibile arrivo di un iMac da 27″ con display mini-LED per la prima metà del 2022.