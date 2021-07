Apple al lavoro su un monitor esterno con chip A13?

Apple sta progettando un display esterno che integrerà un chip A13 con il Neural Engine. A riferire l’indiscrezione è il sito 9to5Mac spiegando che il SoC A13 dovrebbe presumibilmente servire alla stregua di una eGPU ma non sono al momento noti altri dettagli.

“Disporre di una CPU/GPU integrata nel display esterno potrebbe aiutare i Mac a gestire grafica ad alta risoluzione senza bisogno di sfruttare tutte le risorse del chip interno al computer”, spiega 9to5Mac. “Apple potrebbe inoltre combinare la potenza del SoC nel display con il SoC del Mac per fornire prestazioni ancora maggiori nell’esecuzione di task grafici intensivi”.

Nel 2016 – scrive Macrumors – era circolata voce di Apple al lavoro su una nuova versione del display Thunderbolt con inclusa scheda grafica, un prodotto che non è mai arrivato. Di fatto, non è arrivato nessun nuovo display Apple ad eccezione del Pro Display XDR presentato nel 2019 e quest’ultimo non integra scheda video gestibile via Thunderbolt.

Secondo 9to5Mac il futuro display con chip A13 potrebbe rimpiazzare il Pro Display XDR e potrebbe usare una versione ancora più potente del chip integrato per la prima volta nell’iPhone 11. Indiscrezioni riferiscono da tempo che Apple è al lavoro su un display meno costoso del Pro Display XDR ma quest’ultimo sarebbe un prodotto diverso da quello pensato con il SoC A13.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con le indicazioni dei migliori monitor da abbinare a Mac e iPad Pro.