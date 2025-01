40 anni fa la LaserWriter e l’avvio della rivoluzione del Desktop Publishing

Pubblicità

Quaranta anni addietro Apple presentava la LaserWriter, una delle primissime stampanti laser destinate al grande pubblico con integrata anche la tecnologia Adobe PostScript per il controllo e la descrizione dettagliata degli elementi sulla pagina, indipendente dalla risoluzione e dal dispositivo.

Immessa sul mercato da Apple nel 1985, insieme al software PageMaker la LaserWriter ha avuto un ruolo fondamentale nell’avvio della rivoluzione del desktop publishing.

Il sito statunitense Macrumors ricorda che nel 1985 la macchina era venduta a ben 6.995 dollari, l’equivalente di ben 24.000 dollari attuali (in Italia costava quasi 15 milioni di lire).

Rispetto a una diversa stampante laser offerta all’epoca da HP (senza PostScript ma basata sulla tecnologia Canon CX), la LaserWriter vantava peculiarità come il supporto AppleTalk, che permetteva di condividere la stampante in rete con altri Mac. Steve Jobs ebbe l’intuizione di vedere le potenzialità del PostScript di Adobe (creato da John Warnock e Chuck Geschke), negoziando il linguaggio per ottenere i diritti di utilizzo, e per molto tempo non permise di rilasciare driver per sistemi operativi diversi.

L’abbinamento di LaserWriter, PostScript, PageMaker e dell’interfaccia grafica del Mac unitamente all’integrazione della rete AppleTalk, in definitiva, trasformerà il panorama del desktop publishing.

La risoluzione era incredibile per l’epoca: stampava a ben 300 dpi, il tutto controllato da un processore Motorola 68000 (lo stesso del Macintosh originale) a 12 MHz (superiore alla velocità di clock del Mac stesso dell’epoca) e ben 1,5 MB di RAM al massimo dell’espansione.

Apple continuò a proporre stampanti nella sua gamma di prodotti per diversi anni (compresi modelli on risoluzione maggiore e in grado di stampare a colori), ma al suo ritorno in azienda Steve Jobs (che doveva tra le altre cose, rimettere q posto i conti) le considerava superflue più di qualsiasi altra cosa e nel 1999 la produzione terminerà con LaserWriter 8500, lasciando il mercato ad altri produttori.