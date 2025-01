In Tanzania gli zaini a ricarica solare aiutano i bambini a leggere al buio

Pubblicità

Un imprenditore della Tanzania ha pensato di usare sacchi per il trasporto del cemento, macchine da cucire e piccoli pannelli solari per proporre agli studenti le “Soma Bags” (borse da letture in Swahili), riuscendo a vendere in tutta l’Africa 36.000 zaini con integrato un panello solare che si ricarica durante il tragitto a scuola e può diventare una preziosa fonte di energia quando il sole tramonta.

Questi particolari zaini sono venduti dai 12.000 ai 15.000 scellini della Tanzania (4$-8$) e sono una innovazione per 600 milioni di Africani che non hanno accesso all’energia elettrica. In Tanzania meno della metà dei nuclei familiari ha a disposizione l’energia elettrica, obbligando la sera le famiglie a fare affidamento a costose lampade al cherosene.

Gli zaini sono prodotti in una piccola fabbrica che si trova nel villaggio di Bulale (nella regione di Mwanza) e che impiega 65 persone. Sono realizzati partendo da sacchetti di cemento, trasformati in sacca che è possibile trasportare sulle spalle.

Una scelta “innovativa”, spiega alla CNN Joseph Manirakiza, membro del Programma di Sviluppo dell’ONU (UNDP) che supporta il progetto dal 2023. “Non avrei mai pensato che qualcuno potesse riuscire a trasformare scarti come i sacchi di cemento in qualcosa di utile”.

I clienti di questi particolari zaini sono famiglie e scuole, persone e istituzioni varie. Una giornata di sole consente di ottenere dalle sei alle otto ore di luce utilizzabile per la lettura, rendendo gli zaini più convenienti rispetto alle lampade al cherosene diffuse in Tanzania. La piccola azienda ha da qualche tempo esteso l’attività in altri settori, creando zaini senza il pannello venduti in Nigeria, Ruanda, Madagascar, Repubblica democratica del Congo e anche a brand di moda in Polonia, Germania, Paesi Bassi e Kenya.

In Africa 600 milioni di i persone sono senza elettricità; il continente ospita quasi un quinto della popolazione mondiale, ma rappresenta meno del 4 per cento del consumo globale di elettricità. Nel continente sono molto comuni le aziende che propongono lampade a energia solare. Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) promuove l’utilizzo dell’energia solare per migliorare la sicurezza sanitaria delle popolazioni rurali: l’iniziativa “Solar for Health” supporta i governi nell’installazione di sistemi solari in strutture sanitarie in Africa, negli Stati arabi e nell’Asia centrale, migliorando l’accesso a un’energia affidabile e pulita, e riducendo le emissioni dannose per l’ambiente.