Apple inizia a vendere Mac M1 ricondizionati in Italia

Apple ha introdotto i primi Mac con processore Apple Silicon M1 alla fine del 2020: ora per la prima volta in Italia il colosso di Cupertino propone in vendita i Mac M1 ricondzionati a pezzi scontati rispetto a quelli del listino del nuovo, a partire da 989 euro.

Il prezzo di ingresso più contenuto è per MacBook Air 13” M1 con 8GB di RAM, SSD da 256GB e la versione light del processore proprietario con 8 core di calcolo e 7 core per la GPU: in questa configurazione è disponibile in tinta grigio siderale e anche oro da questa pagina di Apple Store online. Per entrambi si tratta di un risparmio di 170 euro sul prezzo di listino.

Poi si sale a MacBook Pro 13” M1 a partire da 1.259 euro da questa pagina con 8GB di RAM, SSD da 256GB e processore in configurazione standard con 8 core CPU e 8 core GPU: il risparmio è di 220 euro sul prezzo del nuovo. Salendo di specifiche e prezzo troviamo MacBook Pro 13 M1 con SSD da 512GB a 1.449 euro, un risparmio di 260 sul listino, disponibile in grigio siderale e anche argento.

Per la versione con 16GB di RAM e SSD da 512GB il prezzo sale a 1.649 euro, infine la configurazione massima al momento disponibile è per MacBook Pro M1 con 16GB di RAM, SSD da 1 terabyte proposto a 1.839 euro da questa pagina. Ricordiamo che i computer ricondizionati Apple sono forniti con garanzia Apple di 1 anno con la possibilità di estenderla ulteriormente acquistando l’estensione di garanzia AppleCare.

Tutti i Mac ricondizionati Apple, sia con processore Intel che con Apple Silicon M1 sono disponibili a partire da questa pagina di Apple Store online.

