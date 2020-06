Prodotti AmazonBasics selezionati in sconto fino al 21 giugno: batterie, borse, cavi, zaini, accessori foto

Potete risparmiare sui alcuni prodotti selezionati AmazonBasics grazie all’offerta attualmente attiva sul noto negozio di e-commerce e valida soltanto per pochi giorni (salvo esaurimento delle scorte disponibili).

Della linea AmazonBasics fanno generalmente parte accessori per auto, per PC, accessori da viaggio, prodotti per bagno e camera da letto, zaini e accessori di elettronica. Proprio quest’ultima categoria è quella presa nel mirino dall’attuale promozione, che vede ridurre il prezzo di diversi prodotti tra cavi, custodie, batterie e supporti di vario tipo.

Per usufruire delle offerte, valide fino al 21 giugno, è sufficiente aggiungere al carrello uno o più prodotti della selezione che trovate in questo articolo. I prezzi segnalati sono quelli già scontati.

AmazonBasics – Adattatore da viaggio, da spina UK a presa americana, con due porte USB, bianco In offerta a € 11,48 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Batterie alcaline Everyday da 9 Volt (confezione da 24) In offerta a € 19,90 – sconto 12%

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Cavo di ricarica Lightning/USB-C, certificato MFi, in nylon intrecciato, per iPhone 11 Pro/11 Pro Max, grigio scuro, 91,44 cm In offerta a € 11,04 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Cavo di ricarica Lightning/USB-C, certificato MFi, per iPhone 11/11 Pro/11 Pro max/X/XS/XR/XS Max / 8/8 Plus, Type-C, Carica Rapida, supporta Power Delivery, nero, 91,44 cm In offerta a € 9,85 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Cavo intrecciato HDMI, ad alta velocità, colore: oro, 3 metri In offerta a € 9,50 – sconto 17%

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Cavo intrecciato HDMI, ad alta velocità, grigio chiaro, 4,5 metri In offerta a € 12,94 – sconto 15%

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Cavo intrecciato HDMI, ad alta velocità, rosso, 3 metri In offerta a € 10,66 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Custodia media in EVA per accessori della fotocamera, 17 cm, grigio cenere – In offerta a € 12,71 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Custodia monospalla per fotocamera, poliestere 840D ad alta densità e resistente all'acqua, grigio cenere In offerta a € 23,79 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Custodia per iPhone Xs Max, in TPU, protettiva e antigraffio, Trasparente nero In offerta a € 8,99 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Grande custodia in EVA per accessori, 26,67 cm, grigio cenere In offerta a € 11,04 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Gruppo di continuità, 1500 VA, 3 prese Schuko, con software di spegnimento e scaricatore di sovratensione In offerta a € 117,29 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Mini treppiede per macchina fotografica In offerta a € 12,36 – sconto 9%

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Set di due adattatori da viaggio, da spina UK a presa europea, colore bianco In offerta a € 6,57 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics – Zaino vintage, per fotocamera Pro DSLR e laptop, in tela cerata vintage, marrone In offerta a € 45,84 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics, supporto a parete per TV da 13-23″, piatto, gamma Performance In offerta a € 9,91 – sconto 13%

– fino al 21 giugno

AmazonBasics, supporto a parete per TV da 23-50″, con braccio triplo e movimento multidirezionale, gamma Essentials – In offerta a € 28,79 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics, supporto a parete per TV da 23-70″, piatto, a basso profilo, gamma Essentials In offerta a € 9,38 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics, supporto TV a soffitto, da 24 a 65 pollici In offerta a € 42,49 – sconto

– fino al 21 giugno

AmazonBasics è un marchio privato di elettronica di proprietà di Amazon. Sono principalmente versioni più economiche dei prodotti creati dal gigante degli e-commerce per competere con altri marchi più blasonati dal punto di vista del prezzo di vendita. Tutto il processo è curato da Amazon, perciò l’azienda riesce a contenere ancora di più i costi di produzione, imballaggio e spedizione, curando ogni dettaglio con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione e la fedeltà del cliente.

Qualità a basso costo è la parola chiave di questo marchio, che essendo collegato ad Amazon gode di tutti i vantaggi di rimborso, reso e garanzia che contraddistinguono la società.