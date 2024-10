Apple non può vendere gli iPhone 16 in Indonesia

Pubblicità

In Indonesia è stata bloccata la vendita della lineup iPhone 16, perché a quanto pare Apple non è conforme a locali normative che dovrebbero stimolare l’industria nazionale.

A riferirlo è South China Morning Post spiegando che la Mela deve ancora adempiere a suoi impegni di investimento in Indonesia e adeguarsi alle policy prevista da quella che lo Stato del sud-est asiatico chiama TKDN, iniziativa del governo indonesiano che prevede la promozione di contenuti locali in vari settori allo scopo di aumentare la capacità di produzione interna del paese e ridurre la sua dipendenza dalle importazioni.

“Gli iPhone 16 di Apple non possono essere ancora venduti in Indonesia per via dell’estensione della certificazione TKDN ancora in sospeso, in attesa di ulteriori investimenti di Apple”, ha riferito Agus Gumiwang Kartasasmita, ministro dell’industria.

Apple ha investito in Indonesia molto poco, 1480 miliardi di rupie (circa 95 milioni di dollari), cifra inferiore a quella degli impegni previsti (circa 1710 miliardi di rupie).

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.