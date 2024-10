Lexar Professional Workflow dal vivo, migliora il lavoro di fotografi e videomaker

Pubblicità

I colli di bottiglia vengono a galla quando per lavoro o passione ci si trova a dover gestire decine o centinaia di foto digitali, oppure l’equivalente di ore di girato in video: i dispositivi che compongono la nuova gamma Professional Workflow di Lexar sono progettati specificatamente per migliorare il lavoro e la vita di fotografi e videomaker.

Si tratta di due dock, una da scrivania con sei slot per cartucce, affiancata da una dock portatile da due slot per la produttività in movimento. Le cartucce sono di due tipi: unità SSD da 2TB o 4TB, oppure lettori multischede in grado di leggere e scrivere sulle schedine di memoria nei formati professionali più diffusi. Sia i due dock che le cartucce impiegano connettori standard USB-C.

Qui di seguito travate la fotogalleria della presentazione Lexar – Nital a cui macitynet ha partecipato, svoltasi nello Spazio White, studio fotografico in zona Navigli a Milano.

Sul campo

Con il dock mobile Lexar Professional Workflow Go da due slot la configurazione consigliata è quella con una cartuccia SSD e un lettore multischeda.

In questo modo l’utente può effettuare copie al volo di foto e video trasferendole dalle schedine di memoria all’unità SSD, anche quando si trova all’aperto, senza computer perché impossibile o scomodo, e anche senza corrente, perché il dock mobile dispone di una batteria esterna da 5.000, per funzionare ed effettuare copie e trasferimenti in completa autonomia.

Con Lexar Professional Workflow Go basta rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera, inserirla nella cartuccia multischeda infine inserire la cartuccia nel dock. Si avvia in automatico la copia di foto e video dalla schedina all’unità SSD. Il modulo batteria si può staccare e usare con qualsiasi smartphone dotato di connettore USB-C, inclusi iPhone 15 e 16.

Le cartucce Lexar SSD, con chassis in metallo, sono certificate IP68 per la resistenza contro polvere e acqua: i dati sono al sicuro anche in caso di cadute, garantendo così tranquillità e sicurezza anche in condizioni d’uso impegnative.

In studio

Una volta in studio basta estrarre la cartuccia SSD dal dock mobile per inserirla nel dock da scrivania Lexar Professional Workflow. Da qui, se l’utente desidera, può effettuare ulteriori copie dei materiali per archivio e lavorazione. Ma grazie alla velocità elevata di tutti i collegamenti dei disposiivi Lexar è anche possibile evitare di procedere con altre copie o trasferimenti dei file per iniziare subito a lavorare.

Il dock da scrivania, compatibile con Mac e Windows, mette a disposizione due porte Thunderbolt 4, una USB-C e una USB-A. Dei sei alloggiamenti per le cartucce, quattro sono Thunderbolt 4 da 40 Gbps mentre due USB-C da 10 Gbps.

Praticità e prestazioni

Il dock più grande da scrivania offre connessione super veloce Thunderbolt 4 da 40 Gbps sempre via connessione USB-C, invece il dock mobile sfrutta il collegamento USB-C con tecnologia USB 3.2, ma non è un problema perché quest’ultima si impiega solo in assenza di computer.

Una volta in studio i colli di bottiglia spariscono spostando la cartuccia SSD dalla dock mobile a quella da scrivania. Le prestazioni elevate delle due unità SSD da 2 TB e 4 TB, fino a 2.000 MB al secondo sia in lettura che in scrittura, permettono di lavorare direttamente su foto e anche video in altissima risoluzione, senza dover travasare ulteriormente i file nel computer.

Lexar Professional Workflow, prezzi e disponibilità

Trattandosi di una novità, nel momento in cui scriviamo Lexar non ha ancora annunciato i prezzi di listino dei dispositivi Professional Worflow. Durante la presentazione i dirigenti Nital hanno anticipato alcune fasce di prezzo che riportiamo qui di seguito.

Il dock mobile da due alloggiamenti sarà proposto a circa 150 euro, mentre il dock da 6 slot da scrivania a circa 600 euro. Le cartucce SSD da 2 TB circa 400 euro, da 4 TB a circa 600 euro: Infine le cartucce multischeda (SD – microSD UHS-II, CFexpress4.0 Type A e Type B) con prezzi compresi tra 60 – 120 euro circa.

La redazione di macitynet aggiornerà questo articolo non appena saranno disponibili i prezzi ufficiali Lexar.

Sempre da Lexar ricordiamo Professional Go per foto e video con iPhone: ne abbiamo parlato in questo articolo.