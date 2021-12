Apple non vuole il cappello di Babbo Natale negli Apple Store

La filosofia e l’immagine di Apple sembra abbiano la meglio anche su una delle tradizioni più gettonate degli ultimi anni, vale a dire quella di indossare un cappello stile Babbo Natale da parte dei dipendenti dei negozi: lo segnala il sito francese MacGeneration secondo il quale Apple EMEA ne vieterebbe l’uso da parte dei dipendenti degli Apple Store.

La notizia sembra trapelare dal sindacato francese CFDT, sigla di Confédération Française Démocratique du Travail, che però approva la linea stabilita dalla dirigenza di Apple perché si preferisce evitare quello che viene definito come un travestimento. Occorre però subito rilevare che anche in Francia non è mai stata individuata una circolare interna di Apple che contenga il divieto, in ogni caso questo non significa che la notizia sia falsa o non attendibile.

Anzi, considerando l’estrema attenzione di Apple per i particolari, sia per qualsiasi suo prodotto che per l’immagine a ogni livello, è lecito supporre che possa trattarsi di una linea realmente indicata dalla multinazionale di Cupertino.

Ma forse anche una delle società più grandi e ricche del pianeta si rende conto che in alcuni casi la tradizione potrebbe avere la meglio. Il sospetto trapela perché secondo la testata web francese, ci si attende che nonostante il divieto, in realtà in alcuni Apple Store specialisti e genius potrebbero indossare il cappello di Babbo Natale, perché la scelta di alcuni direttori dei punti vendita potrebbe discostarsi dalle linee guida aziendali.

Stando a queste ultime la divisa da sfoggiare in questi giorni è la tradizionale maglietta con il logo Apple in colore rosso per le festività ormai imminenti. Ricordiamo che questa settimana, sempre dalla direzione dei negozi Apple Store per l’intera Europa, scatta una nuova sospensione per corsi e seminari della serie Today at Apple, una misura decisa per contrastare il più possibile la quinta ondata di Covid-19.

Negli scorsi giorni Apple ha chiuso alcuni Apple Store in USA e Canada sempre causa coronavirus.