Apple assume Olivia Dalton, PR del Presidente USA

A quanto pare Apple ha assunto Olivia Dalton, vice addetta stampa della Casa Bianca e assistente di lunga data del presidente USA Joe Biden. A riportare l’anticipazione è Reuters riferendo che Dalton ha comunicato ai componenti senior dello staff che ha intenzione di lasciare per essere assunta come addetta senior alle comunicazioni per Apple.

Si prevede che Dalton lascerà la Casa Bianca a metà marzo; è stata vice addetta stampa della Casa Bianca da agosto 2022, riportando a Karine Jean-Pierre.

L’indiscrezione dell’arrivo della addetta stampa della Casa Bianca in Apple è stata riferita a Reuters da una fonte che ha preferito rimanere anonima. Sin dal 2006, ricoprendo il ruolo di vice-addetta stampa, Dalton si è trovata ad affrontare un’ampia gamma di questioni politiche interne ed estere per l’allora senatore Biden.

Ha fatto parte per molto tempo nel team del primo mandato del Presidente Barack Obama con l’incarico di segretaria addetta alla stampa del Dipartimento dei Trasporti, ed è stata l’addetta stampa della First Lady Michelle Obama durante la campagna di rielezione del 2012.

Nell’attuale amministrazione, Dalton è arrivata a gennaio 2022 come portavoce della missione USA all’ONU; è stata anche consigliere senior del Consiglio di Sicurezza Nazionale nel periodo nel quale si è tentato il reinsediamento dei rifugiati afghani negli Stati Uniti.

Non è chiaro quale sarà il ruolo che Olivia Dalton ricoprirà in Apple. Da gennaio 2022 alla guida delle comunicazioni in Apple c’è Kristin Huguet Quayle, arrivata a Cupertino nel 2005, prendendo il posto di Stella Low, ex di Cisco, che è rimasta in Apple solo 8 mesi prima di partire ufficialmente per motivi familiari e assumere una posizione equivalente in HP pochi mesi dopo.

Stella Low vanta 30 anni di esperienza in marketing e comunicazione. Originaria del Regno Unito, ha conseguito una laurea in Marketing presso la London South Bank University.

