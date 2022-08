Apple non teme cali, ordina 90 milioni di iPhone 14

Le previsioni di mercato non brillano e le tensioni geopolitiche contribuiscono non poco al pessimismo diffuso, a cominciare dall’inflazione galoppante fino ai timori di guerra: ciò nonostante Apple è ottimista sui livelli di domanda previsti per i suoi prossimi terminali, arrivando a ordinare la produzione di 90 milioni di iPhone 14.

I numeri che trapelano risultano un po’ diversi in base alle fonti, ma quello che conta è che Apple e la sua catena di fornitura stanno funzionando a pieno regime per la generazione iPhone 14 che si prevede porterà tante novità soprattutto nei modelli top di gamma iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, incluso uno degli aggiornamenti più importanti nel comparto fotocamere come non si vedeva da diversi anni a questa parte.

Solo pochi giorni fa gli ordinativi di produzione di iPhone 14 erano indicati a quota 95 milioni di unità, quindi addirittura di più delle precedenti previsioni di Apple e più della fortunata gamma attuale iPhone 13. Ora invece secondo quanto riporta Bloomberg Apple avrebbe ordinato 90 milioni di unità di iPhone 14, in linea con quanto fatto nel 2021 per il lancio degli iPhone 13. Anche l’obiettivo complessivo annuale di 220 milioni di pezzi entro il 2022 risulta in linea con il totale del 2021.

Ricordiamo che prima del 2021 Apple ordinava la produzione di circa 75 milioni di nuovi terminali, totale che è stato per la prima volta aumentato a 90 milioni di unità in previsione della domanda elevata per la serie iPhone 13. Già Ming Chi Kuo ha indicato che per il momento la catena di fornitura Apple non sta subendo né ritardi né problemi dovuti alle tensioni tra Cina e USA per Taiwan. Finora non sono trapelate nemmeno indicazioni di possibili ritardi di iPhone 14 dovuti alla scarsità globale dei chip che sembra in miglioramento.

Sia Ming Chi Kuo che Mark Gurman di Bloomberg riportano che le rispettive fonti ritengono Apple in grado di resistere alla flessione nel mercato smartphone. In sostanza la base di clienti Apple, e utenti iPhone in particolare, rimane disposta a spendere pur di avere l’ultimo smartphone premium.

Invece di iPhone mini quest’anno avremo un iPhone 14 Max o Plus: il prezzo di partenza dei modelli base sembra sarà uguale a iPhone 13. La maggior parte delle novità sarà riservata ai modelli iPhone 14 Pro per cui si prevedono prezzi in aumento. Tutto quello che sappiano finora sui terminali della nuova gamma in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.