iPhone 14, Apple aumenta le previsioni a 95 milioni di unità

Apple aggiorna di nuovo i fornitori aumentando le spedizioni previste dei prossimi iPhone 14 a 95 milioni di unità, indicando anche il modello per cui prevede il maggior numero di vendite. Ricordiamo che negli scorsi mesi erano apparse alcune indiscrezioni che segnalavano la possibile riduzione delle spedizioni e delle unità di iPhone 14 ordinate da Apple ai fornitori, ma l’attendibile analista Ming Chi Kuo le ha smentite, prevedendo al contrario un andamento delle vendite di iPhone 14 superiore a quello della gamma attuale iPhone 13.

Anche l’aggiornamento di queste ore segnalato da Taiwan Economic Times deve essere catalogato come indiscrezione, perché riporta voci che trapelano dai fornitori di Cupertino. In ogni caso, già all’inizio di luglio, Ming Chi Kuo indicava ordinativi di Apple per iPhone 14 pari a circa 100 milioni di unità, quindi per ora si rimane all’interno della soglia indicata dall’analista. Invece per la testata asiatica si tratta di un aumento delle spedizioni previste e degli ordinativi ai fornitori del 5% rispetto ai 90 milioni di unità di iPhone 14 indicate in precedenza.

In base alle quote di produzione stabilite per ciascun modello si evince che Apple prevede di vendere iPhone 14 Pro Max più degli altri modelli. Da anni i modelli Pro più potenti e costosi dominano le classifiche di vendita: questo risulta ancora più vero nelle prime settimane e mesi di disponibilità, quando a comprare sono sopratutto gli appassionati di iPhone e tecnologia disposti a spendere di più per avere il massimo disponibile.

Quest’anno la gamma iPhone introdurrà diversi cambiamenti: sparirà il modello mini, sostituito da un iPhone 14 Max (Plus) da 6,7”. I due modelli iPhone 14 e 14 Max sembra per la prima volta continueranno a usare il processore Apple A15 Bionic già in uso nella generazione iPhone 13, salvo ritocchi e miglioramenti per incrementare le prestazioni. Questi due modelli manterranno il notch, l’intaglio in alto nello schermo per ospitare fotocamera e sensori Face ID.

I cambiamenti più importanti saranno invece riservati a iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, anche questi da 6,1” e 6,7 pollici rispettivamente. Il notch sarà sostituito da due fori nel display, funzioneranno con il nuovo processore A16 Bionic e offriranno un comparto fotografico sensibilmente migliorato, da anni previsto con nuovo sensore da 48 megapixel, nuove lenti e altro ancora.

Tutto quello che sappiamo finora sui terminali della prossima generazione iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.