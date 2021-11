I montaggi video con effetti speciali non sono mai stati così facili

Con il Natale alle porte potreste voler creare dei video-ricordo per rendere indimenticabili le vostre feste, e in tal caso potreste valutare l’uso dell’editor video iMyFone Filme, un software versatile, ricco di effetti speciali e facilissimo da usare che al momento, grazie ad una promozione, viene offerto in prova gratuita per i primi tre mesi.

Si tratta nello specifico di un software di editing video 4K gratuito che mette a disposizione tutti gli strumenti di montaggio video più utili, con tanto di effetti video e un’interfaccia molto facile da usare che lo rendono capace di portare in casa il montaggio video di livello professionale.

Le caratteristiche principali di iMyFone Filme

Questo programma offre diverse funzionalità in più rispetto ad altri video editor che si posizionano più o meno sullo stesso livello. Fondamentalmente per usarlo non bisogna imparare chissà quale tecnica di montaggio video: bastano pochi click per creare un prodotto pronto e completo ad esempio per raccontare un compleanno, un matrimonio, un viaggio, un allenamento in palestra, un concerto, un annuncio destinato ai social media e via dicendo.

Permette infatti di creare un video in pochi passaggi e offre una modalità per applicare più modifiche contemporaneamente, offre gli strumenti di modifica di base come il taglia, il dividi, il ruota, quello per regolare la velocità e via dicendo. Include anche l’effetto Picture-in-Picture e diversi effetti di transizione per ammorbidire il passaggio da una scena all’altra, permette di aggiungere del testo, manipolare l’audio, offre l’anteprima in tempo reale, permette di sovrapporre due o più scene e creare audio multitraccia e tutto quello che può servire per creare un video unico e di qualità.

Tra i migliori in fatto di effetti

Spesso chi produce programmi di questo genere tende a dare la priorità alle caratteristiche professionali che di conseguenza attirano maggiormente il pubblico. Anche iMyFone Filme ne ha in serbo qualcuna – tre, nello specifico – che permette di posizionarlo ad un certo livello.

La prima è la modalità video veloce, che comprende una serie di modelli con effetti incorporati che possono essere usati per creare facilmente determinate tipologie di video. In questo modo basta caricarci dentro le clip e il programma fa il resto. Tra i modelli presenti ci sono quello dedicato al matrimonio, alla festa di compleanno, a una vacanza, a un viaggio, a un video per la scuola e uno dedicato alle aziende.

La seconda funzione di rilievo è la modalità di modifica multipla, che semplificano l’elaborazione delle clip. In pratica facilita l’aggiunta di foto, video, gif, creando livelli aggiuntivi nella timeline in maniera molto semplice.

La terza funzione degna di nota è quella chiamata Quick Slideshow Maker, che non è in realtà una caratteristica professionale ma qui la società è riuscita a dargli un buon risalto. Permette infatti di creare facilmente una presentazione video, supportando anche le immagini e gli effetti di transizione dedicati.

La facilità d’uso

Come già spiegato più volte, è la facilità d’uso il suo punto di forza. Gli strumenti più importanti sono a portata di mano e ciò consente di elaborare con semplicità i video applicando ritagli e rotazioni dove lo si ritiene più opportuno. Con il Crop è possibile ritagliare e ridimensionare una clip o una foto, scegliendo anche formati già pronti tra 16:9, 4:3, 1:1, 9:16 e via dicendo. Basta cliccare sull’icona dello strumento o premere la combinazione di tasti Alt + C.

Con lo strumento Dividi l’app facilita la divisione di una clip, per consentire all’utente di prenderne solo una porzione e buttare tutto il resto. Vi si accede con la scorciatoia Alt + S. C’è poi lo strumento Ruota con il quale si può correggere la rotazione di un video registrato in maniera errata con lo smartphone, una situazione piuttosto comune quando ad esempio si impugna il dispositivo in verticale, si avvia la riproduzione video e poi si ruota il telefono in orizzontale.

Un altro strumento piuttosto utile è quello che consente di regolare la velocità, andando così a rallentare o velocizzare una porzione del video e creare così l’effetto desiderato, rendendo una determinata scena più interessante. Si pigia CTRL + R e creare un video alla moviola diventa un gioco da ragazzi.

Le novità della versione 3.5.0

Un sottocapitolo a parte va dedicato alla versione 3.0, con la quale l’azienda ha aggiunto diversi nuovi effetti dedicati a podcaster, youtuber e influencer, come ad esempio il Picture-in-Picture per sovrapporre in un angolo un video ad un altro, molto interessante per chi vuole ad esempio mostrare contemporaneamente quel che inquadrano la fotocamera anteriore e posteriore dello smartphone (o due telecamere poste in due direzioni differenti).

Tra gli altri miglioramenti aggiunti a partire da questa versione ci sono il caricamento in un click su piattaforme come YouTube e Vimeo e l’aggiunta di filtri ed effetti dinamici.

Come rendere un video più attraente

Tra gli strumenti messi a disposizione dall’app ce ne sono alcuni che consentono di migliorare la resa finale dei video. Ad esempio quelli per regolare la brillantezza, il contrasto, il bilanciamento del bianco, il volume (con dissolvenza in entrata e in uscita) e via dicendo.

Il meglio di iMyFone Filme

Gli effetti speciali sono però la punta di diamante di questo programma, perché sono quelli che permettono di rendere più interessante il passaggio da una scena all’altra piuttosto che cambiare semplicemente fotogramma. Generalmente si usano effetti di sbiadimento e dissolvenza, mentre qui ci sono sostanzialmente quattro categorie di strumenti che permettono di portare questo aspetto ad un livello superiore.

Ci sono gli effetti di base che comprendono sostanzialmente filtri e animazioni di vario genere e che ben si adattano ai vari contesti; le transizioni con cui aggiungere valore alle clip tramite dissolvenze e passaggi particolari tra una scena e l’altra; il testo che può essere aggiunto come titolo, come sottotitolo, o come descrizione di una particolare scena, da sovrapporre sopra la clip selezionando l’animazione e il carattere desiderato; e poi c’è tutta quella serie di strumenti per la gestione audio che comprende la modifica del codec, la compressione dei file, l’aggiunta di musica di sottofondo, il miglioramento della traccia della voce e via dicendo.

Sono da tenere in considerazione anche le funzionalità avanzate, come ad esempio l’anteprima istantanea, il multistrato, l’audio multitraccia e la regolazione dello stile che permettono di consolidare quanto scritto poc’anzi.

Conclusione

In sintesi, possiamo definire iMyFone Filme un software adatto a tutti, sia a chi intende effettuare rapidamente un montaggio video, si a chi invece ha bisogno di qualcosa più professionale e complesso. Inutile dire che ci sono molte altre alternative sul mercato, alcune gratuite, ma quando si tratta di accedere ad opzioni, effetti, modelli, e soprattutto in termini di facilità d’uso, questo programma guadagna molti punti a favore.

Siamo di fronte ad un software che per altro ha ampi margini di crescita e che cerca di imporsi in un mercato piuttosto competitivo.

La promozione

Chi desidera provare l’app al momento può approfittare della promozione in corso che permette di ottenere gratuitamente la licenza valida tre mesi. Chi ha bisogno di usare l’app per un periodo di tempo maggiore può comunque acquistare la licenza mensile o annuale, approfittando dello sconto attualmente attivo su quest’ultima che permette di pagare 20,99 dollari anziché 69,95 dollari, quindi con un risparmio pari al 70%.